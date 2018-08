Trump il modesto: «Come si fa a chiedere l’impeachment per uno che sta facendo un gran lavoro?»

All’indomani del doppio montante inferto alla sua amministrazione – e alla sua persona – torna a parlare Donald Trump che in una intervista a Fox and Friends ha spiegato le conseguenze che tutto il mondo, non solo gli Stati Uniti, dovrebbero affrontare in caso di avvio della procedura di impeachment nei suoi confronti.

La possibilità è stata paventata dopo il patteggiamento del suo avvocato Michael Cohen in riferimento al pagamento da parte del numero 1 della Casa Bianca alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sulla loro fugace relazione. Ai giudici che indagano sulla questione, l’ex legale di Trump avrebbe confessato che l’attuale presidente degli Stati Uniti gli aveva dato mandato di trovare un accordo economico con la donna per non incorrere in problemi durante la scorsa campagna elettorale.

Trump impeachment, da Tycoon a veggente

«Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri». Ammonimento, avvertimento o auspicio. Le parole di Donald Trump a Fox and Friend dimostrano che il Presidente degli Stati Uniti non sta vivendo bene la situazione che lo vede coinvolto dopo la confessione del suo avvocato Michael Cohen. Già nel pomeriggio di ieri si era lasciato andare in un commento su Twitter contro il suo ex legale, che potrebbe averlo messo seriamente nei guai e oggi ha rincarato la dose: «Inventa bugie per ottenere uno sconto migliore».

Trump impeachment, da Tycoon a Narciso

«Non so come qualcuno possa essere messo in stato di accusa quando sta facendo un gran lavoro». Dietro alla sua mastodontica figura e ai suoi capelli cotonati non si è mai nascosto un briciolo di umiltà. Ed è proprio per questo motivo che Trump non si spiega come sia possibile esser sempre e pedissequamente criticati in tutto ciò che fa.

