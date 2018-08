Asia Argento potrebbe essere cacciata da X Factor. Il comunicato del talent show, pubblicato anche sui social, annuncia che se le accuse mosse nelle ultime ore verso l’attrice, e nuovo giudice della trasmissione, verranno confermate allora sarà la produzione stessa ad allontanarla.

Asia Argento, «vicenda incompatibile con i principi etici e i valori di Sky»

Sulla pagina di X Factor Italia si legge che Sky Italia e FremantleMedia sono rimasti stupiti dal leggere le accuse pubblicate dal New York Times verso Asia Argento, new entry nel quartetto dei giudici della nuova edizione del talent. La produzione non si schiera né in difesa né in accusa della Argento, ma vuole essere trasparente rispetto ad una possibile estromissione dal programma: «Vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento»

Asia Argento, scelta per le sue competenze e non per lo scandalo Weinstein

La scelta di Asia era stata annunciata a maggio di quest’anno e, ribadisce la produzione, non era caduta su di lei per i fatti di cronaca che l’avevano legata a Weinstein o per «il suo impegno nella campagna #MeToo né per le sue posizioni personali» ma solo ed esclusivamente per «le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo».

Competenze e professionalità che, continua il comunicato, sono state «ampiamente confermate durante le puntate di Audizioni, registrate nelle scorse settimane, come possono confermare le migliaia di persone che vi hanno assistito tra il pubblico».

Le prime puntate di X Factor, cioè le audizioni, sono state già registrate e programmate per andare in onda dal 6 settembre, quindi sicuramente Asia, nella parte iniziale del programma, ci sarà.

(Credits immagine di copertina: Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM)