Tempi duri per Ilona Staller. L’ex parlamentare, conosciuta ai più con il nome d’arte di Cicciolina, non sta vivendo sicuramente il suo periodo più florido. I rapporti con l’Italia – e le sue istituzioni – sono al minimo storico dopo che, oltre al ricalcolo del proprio vitalizio per la sua attività da parlamentare, il Fisco nostrano ha deciso di bloccarle il conto alla Camera a causa di un contenzioso da 100mila euro con l’Agenzia delle Entrate.

Il conto di Ilona Staller alla banca di Montecitorio – dove viene mensilmente accreditato il suo vitalizio per la sua attività di parlamentare negli anni ’80 tra le fila dei Radicali, è stato bloccato per colpa di cartelle esattoriali che, secondo le prime informazioni, toccherebbero i 100mila euro. L’ex parlamentare ed ex pornostar non ci sta ed è pronta a passare al contrattacco.

Cicciolina vitalizio pignorato: «un orrore anticostituzionale»

«Il vitalizio non può essere pignorato o sequestrato per intero – ha spiegato all’agenzia Dire l’avvocato Luca Di Carlo, che difende Ilona Staller fin dai tempi del processo contro contro l’ex marito Jeff Koons -, come invece ha fatto l’Agenzia delle Entrate, ci sono dei limiti di legge. Quindi quanto le è stato congelato va restituito, tranne per 1/5. E c’è anche una gravissima responsabilità dell’amministrazione parlamentare e della banca, che hanno permesso questo orrore anticostituzionale».

Cicciolina vitalizio pignorato, pronta una richiesta di risarcimento milionario

Secondo Cicciolina e il suo avvocato, ci sono tutti i crismi per intentare una causa contro lo Stato italiano – che già il mese scorso le ha ridotto il proprio emolumento grazie alla mozione del M5S sui vitalizi degli ex parlamentari, facendolo scendere a poco più di mille euro al mese rispetto ai 3mila percepiti fino a giugno. Il reato contestato sarebbe quello di «appropriazione indebita», su cui la magistratura dovrà – probabilmente – indagare a partire dalla sue denuncia. E non è tutto, la richiesta che Ilona Staller starebbe pensando di fare è a sei zeri: «La richiesta di un risarcimento milionario per i danni subiti poiché è stata privata dei mezzi di sussistenza».

