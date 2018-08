Il primo turista italiano a rientrare a casa, dopo il terribile sisma in Indonesia è Mario Giunta, giornalista esperto di calciomercato, uno dei volti più noti di Sky Sport 24. Mario si trovava con la fidanzata Carlotta, che lavora in un’agenzia di comunicazione a Milano, in vacanza a Gili Trawangan.

Il terremoto – racconta il giornalista al Corriere della Sera – li ha sorpresi mentre si trovavano in albergo: «Siamo scappati per le scale e ci sono crollate addosso». I due hanno riportato contusioni e fratture, Giunta anche un taglio alla testa che ha richiesto 15 punti di sutura.

Prima di scappare da quel paradiso distrutto hanno passato una odissea. Da Lombok il volo che avevano prenotato grazie al provvidenziale amico Stefano, titolare di un’agenzia a Milano, è stato annullato. Sono riusciti a prendere, per pura fortuna, l’ultimo volo da Doha.