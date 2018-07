Al Bano e Romina costretti ad annullare il concerto a Rimini: «Non pagano neanche i tecnici»

Inconveniente spiacevole per il duo Al Bano e Romina Power. Venerdì 27 luglio si sarebbero dovuti esibire sul palco del Beat Village alla Darsena di Rimini. Tuttavia, un problema di pagamenti ha costretto i due cantanti ad annullare il concerto, lasciando al loro destino i molti fan venuti da tutta Italia e qualcuno anche dalla Russia.

Al Bano e Romina, concerto annullato

Al Bano e Romina hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare l’accaduto: “In 50 anni di carriera non ci era mai successa una cosa del genere. Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul palco per rispetto dei fan, ma quando è stato chiaro che, oltre a noi, nemmeno i tecnici e gli operai sarebbero stati pagati dagli organizzatori, abbiamo deciso di annullare il concerto. Ci dispiace, perché sono arrivati fan da tutta Italia, persino dalla Russia, ma purtroppo si è rivelato tutto una trappola. E pensare che l’organizzatore Willer Dolorati, fino a poco fa, era ancora lì ad aggiungere sedie per gli spettatori“.

Al Bano e Romina, perché concerto annullato Rimini

Il Comune di Rimini ha patrocinato gratuitamente l’evento ma, tramite l’assessore Jamil Sadegholvaad, ha confermato che l’organizzazione di quest’anno ha creato continui disagi all’estate romagnola: “Questi organizzatori hanno creato danni a tutti. Ringraziamo Al Bano e Romina che fino all’ultimo hanno tentato di esibirsi. Insieme a loro stiamo cercando di individuare un’altra data per recuperare il concerto perso“.

Tornerà la felicità?

(Foto credits: Ansa)