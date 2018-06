Massimo Giletti accusa Selvaggia Lucarelli di non essere informata su Corona

L’intervista di Massimo Giletti a Fabrizio Corona, con tanto di strascico per la battuta sessista nei confronti di Selvaggia Lucarelli, continua a far discutere. Così, il conduttore di Non è l’Arena è stato intervistato dalla trasmissione radiofonica Circo Massimo, condotta da Massimo Giannini e in onda su Radio Capital. Il presentatore di La7 continua a insistere sulla bontà del proprio lavoro, rivendicando il diritto di intervistare il contestatissimo fotografo dei vip.

Massimo Giletti contro Selvaggia, le accuse a Radio Capital

Nel farlo, rivolge un attacco proprio a Selvaggia Lucarelli: «C’è libertà di non partecipare a un confronto televisivo e Selvaggia Lucarelli ne ha tutto il diritto. Ma anche chi scrive sui giornali deve studiare le carte. L’ultimo processo di Corona si è concluso con l’assoluzione..».

Il riferimento di Giletti è doppio: Selvaggia Lucarelli, infatti, aveva rinunciato a partecipare al confronto a Non è l’Arena proprio con Fabrizio Corona; l’opinionista del Fatto Quotidiano, poi, è stata querelata dallo stesso fotografo per un suo articolo in cui parlava delle vicende giudiziarie del personaggio.

Massimo Giletti contro Selvaggia, la replica su Twitter

Non si è fatta attendere la risposta di Selvaggia Lucarelli su Twitter, che aveva anche criticato Giletti per il modo in cui aveva condotto la trasmissione e per non aver tagliato l’insulto sessista che Corona le aveva rivolto («Si accanisce contro di me perché non sono stato con lei»). L’opinionista e blogger ha attaccato Giletti: «Sono due giorni che Giletti va in radio dicendo che sono informata male. Qui non serve neppure leggere le carte. Io sono informata bene – ha scritto su Twitter -. La condanna è di un anno fa ed è su tutti i siti di informazione». In allegato, Selvaggia propone un articolo di TgCom 24 in cui si parla proprio della condanna a un anno di Fabrizio Corona per la vicenda dei soldi nascosti nel controsoffitto.

Sono due giorni che Giletti va in radio dicendo che sono informata male. Qui non serve neppure leggere le carte. Io sono informata bene. La condanna è di un anno fa ed è su tutti i siti di informazione. (https://t.co/iE80YkklWa ) https://t.co/TBMD4qj0PX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 21 giugno 2018

FOTO: Il conduttore Massimo Giletti (Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)