Sondaggi, c’è il sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle. I dati di Swg per La7

Ne abbiamo parlato più volte nelle scorse settimane, confrontando i dati dei sondaggi dei principali istituti demoscopici: dopo le Elezioni Politiche del 4 marzo la Lega si è sempre più avvicinata al Movimento 5 Stelle, che invece ha conservato lo stesso livello di consenso ottenuto alle urne. Ora sembra arrivato il momento del sorpasso. Per la prima volta dopo il voto, oggi un sondaggio segnala il partito di Matteo Salvini più su rispetto ai compagni di governo pentastellati. I dati sono quelli raccolti ed elaborati dall’istituto Swg per il Tg di La7. La rilevazione di questa settimana sulle intenzioni di voto degli italiani segnala il Carroccio al 29,2% contro il 17,4% ottenuto tre mesi e mezzo fa alle Politiche e il M5S al 29% dal 32,7% delle urne.

Sondaggi, Swg segnala un sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle

A pubblicare in anteprima i numeri della rilevazione è stato, con un post su Facebook, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. «Attenzione: questa sera nel sondaggio Swg per TgLa7 un (virtuale) sorpasso che farà notizia: la Lega davanti al M5s, sia pure di soli due decimi di punto», è stato il suo messaggio. Le cifre sono molto diverse da quelle della precedente stima, diffusa la scorsa settimana, ancora per il Tg La7. Sette giorni fa Swg aveva stimato la Lega al 27% e il Movimento 5 Stelle al 31,5%. In una sola settimana dunque il Carroccio avrebbe guadagnato oltre 2 punti percentuali. Il M5S ne avrebbe persi 2,5. A dimostrazione di quanto sia producente in termini elettoralistici le posizioni assunte dal capo leghista. Ci sono solo piccole variazioni per gli altri partiti. Il Pd ad esempio viene stimato in salita al 18,8 dal 18,2% del precedente sondaggio. Forza Italia dall’8,6 al 9,2%. Fratelli d’Italia dal 3,9 al 4,1%.

Il sondaggio di Swg per La7 è stato realizzato con metodologia Cati, Cami e Cawi, quindi con interviste telefoniche e via web, su un campione di 1.500 persone maggiorenni residenti in Italia tra il 13 e il 18 giugno. Il campione è stato stratificato per zona e prevede quote per età e sesso.

(Immagine dalla pagina fan facebook di Enrico Mentana)