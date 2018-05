Bill Gates svela: «Donald Trump non conosce la differenza tra Hiv e papilloma virus» | VIDEO

Il fondatore di Microsoft Bill Gates, uno degli uomini più influenti del mondo, è stato filmato nel corso di un incontro della sua fondazione. Dal palco, Bill Gates ha dichiarato che – quando ha incontrato Donald Trump – quest’ultimo non fosse al corrente della differenza tra Hiv e Papilloma Virus. «In entrambe le occasioni in cui l’ho incontrato – ha detto il fondatore di Microsoftv – ha voluto sapere se c’è una differenza tra Hiv e Hpv e dunque sono stato in grado di spiegargli che questi (virus) vengono raramente confusi».

LEGGI ANCHE > Bill Gates ha paura di una pandemia che potrebbe fare 33 milioni di morti

Ovviamente, si tratta di due virus totalmente diversi, anche negli effetti che provocano e nella durata di questi stessi effetti sul corpo umano. Ma Trump non si è limitato a questo. In entrambi gli incontri con Bill Gates gli aveva chiesto informazioni a proposito dei vaccini: «Mi ha chiesto se i vaccini non fossero una brutta cosa perché stava prendendo in considerazione una commissione per esaminare i loro effetti collaterali e per verificare una loro connessione con l’autismo».

Trump Hiv-Papilloma virus, il video in cui Bill Gates ne parla

Inoltre, Bill Gates ha raccontato anche un altro aneddoto a proposito dell’incontro con Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti l’aveva vista a uno spettacolo equestre quando Jennifer Gates aveva solo 20 anni. Negli incontri successivi con il fondatore di Microsoft, le discussioni sulla figlia sono sempre state centrali: «Era spaventoso quante cose sapesse a proposito dell’aspetto di Jennifer – ha raccontato Bill Gates -. A mia moglie Melinda non piaceva».

«Trump non conosce differenza tra Hiv-Papilloma Virus, ma ricorda alla perfezione l’aspetto della figlia di Bill Gates»

Tara Dowdell, esponente di spicco dei democratici, ha detto al conduttore di MSNBC (che ha mostrato il video di Bill Gates in esclusiva): «Stiamo parlando di un presidente degli Stati Uniti che non conosce la differenza tra Papilloma virus e Hiv, ma che ricorda alla perferzione l’aspetto fisico della figlia di Bill Gates». La cosa, in effetti, è piuttosto inquietante.