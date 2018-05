Danilo Toninelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha esaltato il suo sguardo che mostra la massima concentrazione per siglare il contratto di governo tra il M5S e la Lega.

Danilo Toninelli rassicura il M5S con lo sguardo di massima concentrazione

«Anche oggi abbiamo dato il massimo. Il tavolo attorno al quale stiamo scrivendo un contratto che possa dare vita ad un governo del cambiamento procede bene. Questa fotografia forse può dimostrare anche la massima concentrazione con cui stiamo affrontando questa importante missione. Io sono onorato e orgoglioso di poter rappresentare non solo il M5S ma tutte quelle persone oneste che come me ambiscono ad un futuro migliore per i propri figli. Stateci vicini e sappiate che non molleremo di un millimetro», ha rimarcato il presidente del gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle del Senato della Repubblica. Il M5S è la forza politica di gran lunga più brillante nell’utilizzo dei social media – Salvini è il campione assoluto di Facebook, ma nella Lega non ci sono altri esponenti così abili -, come mostra l’enorme seguito raccolto dai suoi esponenti più popolari, da Luigi Di Maio ad Alessandro Di Battista, oltre a Beppe Grillo.

Sui social media si notano però i primi segnali di insoddisfazione della base pentastellata, sia per l’accordo con la Lega che per la opaca trattativa per il contratto di governo M5S-Lega. I leader dei Cinque Stelle sembrano subire questo nervosismo, come mostra il goffo post di Toninelli su Instagram che autoelogia il suo sguardo di massima concentrazione. Un tentativo di rassicurare che appare debole e inefficace come la smentita sull’uscita dall’euro.