Luigi Favoloso è stato escluso dal Grande Fratello dopo l’atteso confronto con Nina Moric. Nonostante la modella croata l’avesse smentito più volte, nella puntata di martedì 15 maggio 2018 Moric è entrata nella casa del Grande Fratello per confrontarsi in modo molto duro con l’ormai ex fidanzato.

«Sono qui perché non voglio spiattellare la mia intimità, ma difenderla, mentre tu eri qui in casa e facevi i tuoi sporchi comodi… Chi sei? Non lo so chi sei, non so nulla, guardo una persona che non riconosco, sono stata accusata di falsità… non so nemmeno perché sono qui. Sono 4 anni che vivo in un’ingiustizia etica, morale, giuridica e un anno e mezzo fa ho perso due bambini. Tu mi hai dato il colpo finale. Puoi farti un esame di coscienza, ma non lo passeresti nemmeno copiando», ha detto Nina Moric rivolgendosi a Luigi Favoloso.

Le parole della ex fidanzata lo feriscono, tanto che rivela in modo più chiaro il dramma vissuto dalla coppia a cui ha alluso la modella croata. Nina Moric e Luigi Favoloso hanno perso un bambino per un aborto occorso a quattro mesi dal concepimento.

«Mi dispiace che sia venuto fuori l’aborto, che abbiamo perso un bambino al quarto mese di gravidanza per colpa di una telefonata degli assistenti sociali… Tu sai che nell’ultimo anno e mezzo non mi davi più alcuna attenzione. Non è normale come ci siamo lasciati la sera prima che entrassi qui. Te lo ricordi?», le dice Favoloso. Dopo una domanda su gesti di autolesionismo, che Nina Moric smentisce, Luigi Favoloso prova a baciare la sua ex fidanzata, ma lei rifiuta, citando una frase di una canzone degli Articolo 31, La Rinascita: un purosangue non deve fare mai a gara con i pony.

Dopo aver elogiato Simone Coccia per aver rispettato la sua fidanzata durante il Grande Fratello, Nina Moric esce dalla casa, e Luigi Favoloso comunica di volerla seguire. Dopo che Barbara D’Urso lo ferma e gli comunica di esser squalificato. Anche CasaPound così esce di scena dal Grande Fratello 15, dopo una delle più terrificanti cadute trash mai viste nella TV italiana.