Governo Lega-M5S ci siamo, Salvini e Di Maio: «Significativi passi in avanti»

Oggi è la giornata decisiva, nelle prossime 24 ore si deciderà il futuro del nostro Paese. Lo sanno bene i due leader che sono sotto i riflettori. Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno facendo progressi per un eventuale governo Lega-M5S. In una nota congiunta diffusa al termine dell’incontro di questa mattina alla Camera i due hanno scritto queste parole: «Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese».

Governo Lega-M5S, vicino l’accordo

Insomma, dovremmo esserci. Nel pomeriggio, i due partiti hanno fissato una riunione tra i tecnici. Nell’incontro, i responsabili dei vari settori del Movimento 5 Stelle e della Lega cercheranno di confrontarsi sui temi da affrontare dal nuovo esecutivo in «un clima positivo per definire il programma e le priorità di governo». Alla riunione, questa mattina, erano presenti sia Giancarlo Giorgetti, sia Vincenzo Spadafora. Il capogruppo della Lega non ha specificato se questa mattina sia stato fatto dai leader dei rispettivi partiti un discorso sul nome a cui affidare la presidenza del Consiglio.

Governo Lega-M5S, come si è arrivati al 10 maggio

Nella giornata di ieri si era assistito alla vera e propria svolta per sbloccare lo stallo e per impedire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di varare un governo neutrale. Silvio Berlusconi aveva fatto sapere, con una nota in serata, di non voler votare la fiducia a un governo Lega-M5S, ma di non avere nulla in contrario in merito, purché l’alleanza con Salvini resti salda nei governi regionali e locali.

Un nulla osta che ha di fatto dato il via alle trattative per un governo Lega-M5S. Secondo le ultime notizie, la base per un accordo tra Movimento 5 Stelle e il Carroccio sarebbe incentrata sulla realizzazione del reddito di cittadinanza, sull’abolizione della legge Fornero e su una revisione delle politiche sull’immigrazione e dei rapporti, in questo senso, con l’Unione Europea. Cancellato, invece, un eventuale provvedimento sul conflitto d’interessi e sulla lotta contro la corruzione.