Le stories con la musica, la nuova frontiera di Instagram

Le Stories di Instagram presto potrebbero arricchirsi di contenuti musicali.

La novità in casa Zuckerberg è stata notata nelle righe del codice delle app e ha fatto capire che presto alle immagini potrebbero essere associate delle canzoni. Lo rivela il sito Techcrunch.

Soundtracks are the new frontier for Instagram Stories https://t.co/F0ifDGBuGw

Attraverso una sorta di adesivi musicali, gli utenti potrebbero/potranno abbinare i loro brani preferiti ai post.

Si tratta di un allargamento dell’offerta molto importante, per un mercato in costante crescita.

Instagram is gonna let you add music to your stories 👀 pic.twitter.com/Lr6FXsoFD4

— TechSmartt (@TechSmartt) 8 maggio 2018