Donald Trump non ha avuto tempo di fare un regalo di compleanno a Melania

In occasione dei 48 anni della first lady Melania Trump, suo marito Donald ha voluto chiamare direttamente Fox News per fare gli auguri alla moglie.

Peccato che il tono della chiaccherata si sia fatto subito imbarazzante, quando The Donald ha dichiarato di non essere riuscito a farle nessun regalo perché troppo impegnato.

Sarà stato l’incontro con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron o l’imminente decisione di abbandonare l’accordo sul nucleare con l’Iran, fatto sta che Trump non si è rivelato un buon marito “limitandosi” a inviarle un biglietto d’auguri e dei fiori.

Nel video dell’intervento telefonico, la reazione dei conduttori vale tutto il programma. Chissà cosa penserà la povera Melania.

Trump tells Fox and Friends he didn’t get Melania anything for her birthday today because he is too busy, but he did her her a card and flowers. pic.twitter.com/go3bNHrGQY

— Tom Namako (@TomNamako) 26 aprile 2018