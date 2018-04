Dopo aver ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l’incarico di verificare l’esistenza di una maggioranza tra centrodestra e il M5S, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati tiene consultazioni a Palazzo Giustiniani con i rappresentati delle forze politiche.

Le consultazioni della Casellati, la diretta sui colloqui con M5S e centrodestra

ore 16.25. Consultazioni della Casellati, delegazioni del centrodestra: Salvini assente. Alle consultazioni della presidente del Senato il centrodestra si presenta separatamente. Per la Lega alle 17.30 andranno solo i due capigruppo, a seguire Forza Italia alle 18.30 con Silvio Berlusconi e le due presidenti dei gruppi di Senato e Camera, rispettivamente Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. A chiudere alle 19.30 la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, con i capigruppo di Fratelli d’Italia.

ore 16.20. Consultazioni della Casellati, centrodestra diviso. Come emerge dal calendario, a Palazzo Giustiniani ai colloqui con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati la coalizione di centrodestra si presenterà oggi divisa, a differenza di quanto accaduto nel corso delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica. Agli incontri con Sergio Mattarella del 4 e 5 aprile Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si erano presentati divisi. Si sono presentati con un’unica delegazione invece ai colloqui con Sergio Mattarella del 12 e 13 aprile.

16.10. Consultazioni della Casellati, entro venerdì le comunicazioni a Mattarella. La presidente del Senato è salita al Quirinale per il suo colloquio con il presidente della Repubblica . Il capo dello Stato le ha affidato un mandato esplorativo. Come comunicato al termine dell’incontro dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, Maria Elisabetta Alberti Casellati comunicherà a Sergio Mattarella l’esito del suo incarico entro la giornata di venerdì.

16.10. Consultazioni della Casellati, inizio dei colloqui alle 16.30. L’inizio delle consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è programmato per le 16.30. I colloqui per verificare se esiste una maggioranza di governo centrodestra-M5S si terranno a Palazzo Giustiniani, che è sede dell’appartamento di rappresentanza della seconda carica dello Stato. Gli incontri cominceranno dunque a poche ore dal mandato esplorativo che la Casellati ha ricevuto al Quirinale, in mattinata, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LEGGI ANCHE > Mandato esplorativo, come funziona l’incarico ricevuto al Quirinale dalla Casellati

Il calendario delle consultazioni

I colloqui della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con gli esponenti dei partiti di centrodestra e con il Movimento 5 Stelle sono previsti a partire alle 16.30, a Palazzo Giustiniani. Questo il programma:

ore 16.30 – Movimento Cinque Stelle

ore 17.30 – Lega

ore 18.30 – Forza Italia

ore 19.30 – Fratelli d’Italia

(Foto di copertina da archivio Ansa)