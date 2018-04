Il Popolo della Famiglia contro J-Ax: «Ha un cuore tormentato, venga a Medjugorje»

Il Popolo della Famiglia non ha gradito l’apertura a Milano di Mr Nice, nuovo negozio per la vendita di cannabis legale, aperto dal cantante J-Ax insieme al fratello Grido e al collega Takagi. Gli esponenti del partito ultracattolico in un comunicato si sono scagliati duramente contro il rapper e personaggio televisivo accusandolo di offrire ai ragazzi lo sballo invece di una «cultura di valori e sacrificio». La nota è stata diffusa da Milano Today. Lorenzo Damiano, candidato anche alle recenti Elezioni Politiche nel collegio di Treviso, ha dichiarato:

«Vedere un ragazzo così che per business attira a sé i giovani proponendo loro la droga, lo trovo vergognoso. La nostra società, ormai, è totalmente senza radici, si offre ai ragazzi lo sballo invece di offrire loro una cultura di valori e di sacrificio. La strategia dei potenti è quella che avevamo anticipato alle politiche: vogliono far approvare le loro leggi a tutti i costi. Unioni gay, gender, ora gli stupefacenti. È sotto gli occhi di tutti la direzione in cui sta andando questo mondo. Con la scusa del principio attivo inferiore vogliono mettere in circolo la droga e renderla prodotto di consumo. Ma se io ne compro tanta anche di quella legale non assumo comunque la quantità dello stesso stupefacente considerato ora illegale e dannoso per la salute e l’incolumità dei ragazzi? Ai venditori l’ho chiesto e, seppure strappandolo dai loro denti, lo hanno confermato: gli effetti ci sono. Dalle pupille dilatate, allo stordimento, al ‘rilassamento’. Però, aggiungono, voi dovete portarla a casa chiusa e non consumarla. Capite il controsenso, capite che qualcosa non va? Dovrei comprare droga per tenerla come soprammobile? E perché se non è dannosa? È solo un cavallo di Troia, come la tecnica della finestra di Overton o se preferite come la mela di Biancaneve, che aprirà la strada, in futuro, alla droga legale».