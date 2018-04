Alessandro Del Piero ha criticato Gianluigi Buffon per le durissime parole rivolte contro l’arbitro inglese Michael Oliver. Durante la trasmissione di Sky Sport “L’Originale” di cui è opinionista lo storico numero 10 della Juve, uno dei più grandi giocatori nella storia della società bianconera, ha commentato in modo negativo le durissime critiche che il suo amico e ed ex compagno di squadra ha rivolto contro il direttore di gara.

Ale Del Piero non ha giustamente condiviso le gravi ed offensive dichiarazioni rilasciate, in diretta a Sky, da Buffon nei confronti dell’arbitro di Real-Juventus. (Da Sky Sport)#RealJuve #amala #InterClub #RealMadridJuve pic.twitter.com/wT6gCkbmmF — INTERCLUB REGGIO EM (@interclubreggio) 11 aprile 2018

«Quando Gigi ha parlato di cuore è stato straordinario, ha dato il meglio di sè. Quando ha parlato dell’arbitro ho fatto fatica a comprenderlo. Io non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla partita d’andata. Il calcio è così, si analizza il momento: bello o brutto, quello è il momento. Non ho capito quel passaggio lì e credo che fondamentalmente sull’arbitro dirà delle cose diverse da quelle che ha detto tra qualche giorno», ha detto Alessandro Del Piero a Sky .

Critiche tanto dure nella sostanza quanto educate e amichevoli nella forma: Alessandro Del Piero ha ricordato, chi scrive è juventino, ai suoi ex compagni di squadra cosa significhi giocare nella squadra di calcio più blasonata d’Italia.

Le parole di Buffon, pur comprensibili sul piano umano considerando che si è trattato della sua ultima partita in Champion’s League, non sono accettabili e ragionevolmente il capitano della Juventus rifletterà sulle sue critiche contro l’arbitro come detto da Del Piero, che lo conosce bene. La Juventus ha fatto una grandissima impresa sportiva a Madrid , anche se come spesso capita nella storia bianconera in Champion’s non è stata portata a termine, e le polemiche sull’arbitraggio la rovinano.