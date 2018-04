Il paese italiano di 10mila abitanti dove si produce il 40% delle pistole del mondo

È il regno della Beretta. Gardone Val Trompia ha 10mila abitanti, ma tra i suoi confini vengono prodotte il 40% delle pistole utilizzate in tutto il mondo, il 70% delle armi di piccola taglia del continente europeo. A fare un focus su questo piccolo centro in provincia di Brescia è il portale d’informazione Politico. Quest’ultimo pone all’attenzione dei suoi lettori un problema piuttosto sentito come l’utilizzo di armi per scopi personali: in questo senso Gardone Val Trompia è una sorta di piccolo paradiso della pistola.

GARDONE VAL TROMPIA, IL PRINCIPALE CENTRO DI PRODUZIONE DI PISTOLE DEL MONDO

Nel 2016, ben 395mila armi di piccola taglia sono state spedite dalla provincia di Brescia agli Stati Uniti. Gardone Val Trompia da secoli è sede tradizionale delle industrie Beretta, ma attorno a questo centro c’è una vera e propria galassia di aziende che producono armi di piccola taglia. Le condizioni del luogo lo permettono: c’è l’acqua del fiume Mella, ma c’è anche una ampia disponibilità di ferro.

Non solo produzione seriale, secondo Politico, ma anche quella di piccoli artigiani, che realizzano e commercializzano delle versioni di armi di piccola taglia vintage. Ma il fulcro di tutto è senz’altro l’industria Beretta che, per i prossimi tre anni, ha previsto un investimento sul suo paese d’origine di circa 30 milioni di euro. Un indotto imponente per la cittadina, sintetizzato così dai vertici dell’azienda in un’intervista al Giornale di Brescia: «Prima di tutto c’è la cessione di know how che è parte del nostro business model- dichiara Gussalli Beretta -. Poi ci sono le commesse per le armi che non potendo essere realizzate in Qatar saranno prodotte a Gardone».

Qatar, ma non solo lungo le direttrici commerciali che partono da Gardone Val Trompia. Si pensi che il 90% delle pistole sportive utilizzate nel corso dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro è stato prodotto proprio in questa zona.