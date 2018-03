Auto tenta di investire un gruppo di militari vicino a Grenoble | LIVE

Secondo quanto riportato dalla prefettura dell’Isère, alle 9 di questa mattina il conducente di una Peugeot 208 con targa falsa ha tentato d’investire un gruppo di militari che stava facendo jogging nei pressi della caserma di Varces, cittadina vicino a Grenoble.

L’uomo, presubilmente con una passeggera a fianco, si è dato in fuga e l’allerta in tutto il dipartimento è salita al massimo livello per tutta la mattinata. Sono stati disposti centinaia posti di blocco.

Il soggetto pericoloso che ha tentato di investire un gruppo di militari vicino alla loro caserma nel dipartimento dell’Isere, nel sud della Francia, tuttavia sarebbe stato fermato, secondo quanto rivelano fonti vicine all’inchiesta citate da radio Europe 1.

Dopo l’attacco a Trèbes di venerdì 23 marzo, torna la paura in Francia anche se non si conoscono ancora le reali motivazioni del gesto e non è stata mobilitata la procura anti-terrorismo.

Ce matin, vers 9h, un automobiliste aurait tenté de renverser des militaires du 93e RAM de Varces qui faisaient leur footing. L’enquête sur cet acte odieux est confiée à la PJ de Grenoble par le parquet de Grenoble — Préfet de l’Isère (@Prefet38) 29 marzo 2018

Anche Le Figaro ha ricostruito l’episodio. Dopo un primo scontro verbale avvenuto attorno alle 8.30, l’uomo ricercato ha tentato 25 minuti dopo di investire i militari che sono riusciti a buttarsi a terra evitando il peggio.