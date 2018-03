Il ladro di libri italiano che ha rubato la rarissima prima edizione di Harry Potter e il calice di fuoco

L’amore per il libro – specialmente quello raro – si trasforma in mania. È quello che è successo all’altoatesino Rudolf Schonegger, collezionista e bibliofilo che nei giorni scorsi ha sottratto dalla libreria Hatchards di Londra, a due passi da Piccadilly Circus, una rarissima prima edizione di Harry Potter e il Calice di Fuoco, con tanto di autografo dell’autrice J.K. Rowling. Valore? Quasi 1700 sterline.

LADRO LIBRI HARRY POTTER, COSA È SUCCESSO

Hatchards è un piccolo luogo magico nel centro di Londra, il desiderio di ogni amante della carta stampata e rilegata. Si tratta di uno store in cui si mettono in vendita libri d’antiquariato o semplicemente usati, alcuni estremamente rari. Proprio come la copia di Harry Potter e il Calice di Fuoco, il quarto volume della saga del maghetto più famoso del mondo.

La copia si trovava in esposizione, poco distante dal bancone dove la titolare Helen Mills svolge le sue attività quotidiane, sempre con un occhio alla preziosa copia. Una distrazione è stata fatale: Rudolf Schonegger – che le autorità britanniche conoscevano già per altri episodi simili avvenuti in passato – ha sottratto il volume e lo ha sostituito con un decisamente meno prezioso Late call di Angus Wilson. Successivamente, avrebbe sottratto un altro libro da una vetrina di un grande magazzino prima di finire in manette.

LADRO LIBRI HARRY POTTER, I PRECEDENTI

Della copia, tuttavia, non c’è traccia. Probabile – secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica – che il ladro di libri sia riuscito a vendere il volume della Rowling prima dell’intervento delle autorità competenti. Tre mesi fa, Schonegger avrebbe venduto una copia rara di Il Vecchio e il Mare per 700 sterline e un’altra di Pincher Martin per 150. Erano libri rubati anch’essi: e anche in quella circostanza l’uomo fu arrestato e processato.

(Credit Image: © Codie Mclachlan/QMI Agency/ZUMAPRESS.com)