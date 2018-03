C’è un presunto allarme terrorismo a Roma

Proprio nel giorno della domenica delle Palme, alla vigilia dell’inizio della settimana santa di Pasqua, scatta un presunto allarme terrorismo a Roma. A riportarlo è il TgCom 24, mentre fonti investigative e delle forze dell’ordine preferiscono non commentare la notizia. Mathlouthi Atef, un tunisino di 42 anni secondo alcuni vicino all’islam radicale, sarebbe ricercato nella Capitale.

Mathlouthi Atef, il tunisino ricercato a Roma: la lettera all’ambasciata a Tunisi

A far insospettire le forze dell’ordine e le autorità italiane sarebbe stata una lettera anonima recapitata all’ambasciata italiana a Tunisi. Ancora da chiarire le circostanze in base alle quali questa lettera sarebbe appunto arrivata nella sede italiana nella capitale della Tunisia. Nella lettera si scrive che il presunto terrorista potrebbe aver messo nel mirino una serie di obiettivi a Roma, dai bar alle stazioni della metropolitana, passando per i centri commerciali e i principali luoghi di interesse turistico della Capitale.

Mathlouthi Atef, grande attenzione a Roma

Secondo le prime ricostruzioni, Mathlouthi Atef si sarebbe già macchiato di spaccio e di altri reati minori. Ma le forze dell’ordine stanno già operando per rafforzare le misure di sicurezza in 400 punti nevralgici di Roma, sfruttando i militari impegnati nella missione Strade Sicure.

Maggiore attenzione, ovviamente, in queste ultime ore è riservata a piazza San Pietro, punto centrale delle celebrazioni della Pasqua. In queste ore, infatti, si stanno svolgendo i riti della domenica delle Palme, ma nei prossimi giorni ci sarà anche la messa del Giovedì Santo e quella della veglia e del giorno di Pasqua. Sotto la lente d’ingrandimento anche il Colosseo dove, Venerdì Santo, si svolgerà la tradizionale via Crucis.