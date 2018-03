Alessia D’Alessandro è “tornata” alla Camera dei Deputati al fianco di Luigi Di Maio. Prima dell’inizio della legislatura, che avvenirà ufficialmente venerdì prossimo, i neoeletti sono andati alla Camera dei Deputati per registrarsi negli uffici di Montecitorio.

Alessia D'Alessandro accompagna Luigi Di Maio alla Camera dei Deputati, anche se non è stata eletta

Tra i nuovi arrivati c’era anche l’esponente del Movimento 5 Stelle, candidata al collegio uninominale di Agropoli, l’unica Cinque Stelle ad aver perso la sfida diretta in Campania. Come notato dal Corriere della Sera e dal Quotidiano Nazionale, Alessia D’Alessandro era al fianco di Luigi Di Maio, il capo politico del M5S che l’aveva presentata come l’economista della Merkel, o di un think tank della Cdu, informazioni non veritiere rispetto alla sua reale mansione lavorativa all’interno del Wirstchaftsrat der Cdu.

L’esponente dei Cinque Stelle ha smentito le accuse in un video su Facebook illustrando le sue credenziali accademiche per sme, che però non erano state messe in dubbio. A Ettore Maria Colombo del Quotidiano Nazionale Alessia D’Alessandro ha spiegato che «sono qui per salutare la mia forza politica e resto a disposizione del movimento».

Sul Corriere della Sera invece, Monica Guerzoni rivela che la giovane candidata non eletta potrebbe entrare come consigliere nello staff di Luigi Di Maio. Nel suo ultimo post su Facebook Alessia D’Alessandro ha scritto che «Attendiamo tutti con fervore l’inizio di una nuova era, quella della terza Repubblica Italiana. Da giovane italiana, ammiro la tenacia, la grinta, ed il forte senso di responsabilità che Luigi Di Maio sta dimostrando al resto del mondo. Altro che populisti ed estremisti.Vogliamo il massimo dialogo con le forze di governo europee, non vogliamo isolare l’Italia ma far si che abbia finalmente un ruolo rilevante all’interno delle dinamiche nazionali ed internazionali», con tanto di foto al fianco di Luigi Di Maio.

