Matteo Salvini ha pubblicato, solo su Instagram, una foto che svela l’abito nude look indossato dalla sua fidanzata Elisa Isoardi al Festival di Sanremo. Una scelta curiosa di comunicazione del “capitano”, che su Instagram ha ottenuto un vasto apprezzamento per la immagine che lo ritrae insieme alla fidanzata.

La foto di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi in nude look a Sanremo

Nelle foto ufficiali scattate venerdì sera l’abito nude look di Elisa Isoardi era coperto da un cappotto nero.

Sul suo profilo Instagram la conduttrice TV aveva condiviso un selfie di lei e Salvini, senza dar risalto all’abito indossato.

Per augurare buona domenica invece il leader della Lega ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram una foto che svela l’abbigliamento audace della compagna. Come spiegato da Quotidiano.net, si tratta di un abito confezionato dalla stilista Elisabetta Franchi, che era sfuggito dalla passerella sanremese della coppia. Matteo Salvini ha però deciso di fare campagna elettorale anche con il look sensuale di Elisa Isoardi, una scelta che mostra come ormai i social media siano utilizzati dai politici praticamente in qualsiasi modo, pur di raccogliere voti.