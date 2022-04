Lo spirito delle trattative di oggi sul DSA: «Ciò che è illegale offline, lo è anche online»

La commissaria europea Margrethe Vestager è arrivata a Bruxelles nel giorno decisivo del Digital Services Act. Lo spirito della giornata è immediatamente chiarito dal tweet con cui ha annunciato l’inizio delle trattative che Parlamento Ue, Consiglio Ue e Commissione europea metteranno insieme per preparare il disegno di legge che punta a regolamentare le attività, all’interno dello spazio dell’Unione Europea, delle grandi aziende e multinazionali che si occupano della sfera del digital.

Approvazione DSA, oggi l’accordo sul testo del disegno di legge

Arrived and ready for the negotiation on the #DSA today! We may take a big step today for a safe and accountable online environment: What is illegal offline, should also be seen and treated as illegal online! #bridgebuilding pic.twitter.com/hYBejsuYb1 — Margrethe Vestager (@vestager) April 22, 2022

La pubblicità mirata, le tecniche di manipolazione dell’utente, la diffusione di false informazioni, la maggiore trasparenza sugli algoritmi sono tutti i punti alla base del Digital Services Act, annunciata come una delle più grandi iniziative in campo legislativo – a livello globale – per cercare di disciplinare quello che, fino a qualche tempo fa, poteva essere considerato il Far West del web, dove le grandi aziende tecnologiche operavano quasi indisturbate dettando le loro regole, in cambio di servizi diventati sempre più indispensabili per i cittadini.

Il testo del disegno di legge che verrà fuori probabilmente già nella giornata di oggi – il tweet della vicepresidente e commissaria europea per la concorrenza sul mercato e per i servizi digitali è abbastanza chiaro da questo punto di vista e lascia trapelare grande ottimismo – sarà la base per il completamento dell’iter legislativo. Ma sarà anche il modo per mettere finalmente nero su bianco le regole del gioco, lasciandole a disposizione degli analisti per misurarne i possibili effetti concreti nel prossimo futuro. In gioco c’è sicuramente buona parte della transizione digitale dell’Europa.