Una donna vittima di violenza ha utilizzato l’Apple Watch per dare l’allarme

Young Sook An, 42 anni, è stata accoltellata e sepolta viva in un bosco dall’ex marito ma è riuscita a salvarsi anche grazie all’utilizzo dell’Apple Watch. La donna, infatti, è riuscita a dare l’allarme al 911 grazie all’orologio digitale che indossava e ha permesso così alle forze dell’ordine di intervenire.

È successo a Lacey, a cento chilometri da Seattle, nello Stato di Washington. La vicenda è stata riportata dal Daily Beast.

LEGGI ANCHE > Il gesto virale su TikTok per segnalare la violenza domestica che ha salvato la vita a una ragazza

La ricostruzione della vicenda: l’allarme dato tramite Apple Watch

Chae Kyong An, ex marito della donna, aveva continuato a minacciarla dopo il divorzio. È probabile che l’obiettivo dell’uomo fosse ucciderla e sbarazzarsi del cadavere per continuare a intascarne la pensione.

Intorno all’una di pomeriggio del 16 ottobre, la polizia ha ricevuto una segnalazione dall’operatore del 911, il numero per le emergenze degli Stati Uniti: Young Sook An era riuscita a chiamare il numero per le emergenze tramite Apple Watch, anche se aveva le mani legate dietro la schiena, ma non riusciva a parlare probabilmente perché era anche imbavagliata. Utilizzando il numero da cui era stata effettuata la chiamata, la polizia è riuscita a individuare subito l’abitazione della donna.

All’arrivo della polizia, l’appartamento era però vuoto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia anche grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, dopo aver scoperto che Young Sook An aveva chiamato i soccorsi, l’uomo le aveva tolto l’orologio alla donna e l’aveva distrutto. Sapendo che la polizia sarebbe comunque arrivata da un momento all’altro ha portato la donna in bosco, l’ha colpita al petto probabilmente con un coltello e ha cercato di seppellirla, ancora viva. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto bussando alla porta della prima casa che ha trovato nel tragitto.

Chae Kyong An è stato arrestato.