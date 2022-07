Apple è stata citata in giudizio negli Stati Uniti per aver limitato i servizi di pagamento contactless dei suoi dispositivi al solo servizio Apple Pay. A riportarlo è la BBC.

Apple citata in giudizio per il sistema di pagamento Apple Pay

L’azione collettiva è stata presentata in un tribunale federale della California da Affinity Credit Union, un’unione di credito con sede in Iowa. Ma si starebbero cercando altri partecipanti per i quali le azioni di Apple sarebbero state dannose. Secondo la denuncia, Apple “costringe” i consumatori che utilizzano i suoi smartphone, smartwatch e tablet a utilizzare il proprio portafoglio per i pagamenti contactless, a differenza dei produttori di dispositivi basati su Android che consentono alle persone di scegliere i portafogli, come Google Pay e Samsung Pay. L’azienda avrebbe dunque abusato della sua posizione dominante sul mercato. Affinity Credit Union dell’Iowa ha affermato che la condotta anti-concorrenziale di Apple ha costretto le oltre 4.000 banche e cooperative di credito che utilizzano Apple Pay a pagare almeno 1 miliardo di dollari di commissioni in eccesso all’anno per il privilegio. Le commissioni che Apple riscuote dagli emittenti di carte di pagamento per il collegamento delle carte al servizio di pagamento Apple Pay sarebbero troppo elevate a causa dell’abuso della sua posizione dominante sul mercato. «La condotta di Apple danneggia non solo gli emittenti, ma anche i consumatori e la concorrenza nel suo insieme», ha affermato Affinity Credit Union. «Se Apple affrontasse la concorrenza, non potrebbe sostenere queste tasse sostanziali». Anche la Commissione europea ha ritenuto – con una pronuncia pregiudiziale – che il colosso informatico Apple fosse responsabile di un abuso di posizione dominante. Apple Pay, secondo l’Autorità antitrust UE, sarebbe anticoncorrenziale per aver escluso i rivali dal suo sistema di pagamento mobile.