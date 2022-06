Come utilizzare l'app Vinted è intuitivo, apriamo anche una parentesi su come funziona il pagamento sia per chi vende che per chi acquista

Vinted: come funziona il pagamento per chi vende e per chi acquista

Partiamo dalle basi: che cos’è Vinted? Si tratta di un sito per la vendita, l’acquisto e lo scambio online di articoli nuovi e di seconda mano. Diventato famoso principalmente per gli scambi di abbigliamento e accessori, su Vinted ci sono anche le sezioni dedicate a “Bambini” (in cui si può trovare abbigliamento, accessori come passeggini o occorrente per la scuola e mobili per la casa), “Casa”. “Intrattenimento” e “Animali”. L’azienda nasce nel 2008 a Vilnius, capitale della Lituania, frutto dell’idea di una coppia. Una delle domande che spesso e volentieri ci si fanno e si sentono fare è relativa a Vinted come funziona pagamento, al netto del fatto che – soprattutto in un mondo in cui l’eccessiva produzione di beni e il fast fashion stanno creando gravissimi danni – l’interesse attorno a questa applicazione si è fatto sempre più intenso nel corso degli anni.

Andiamo ad approfondire la tematica dello shopping online di seconda mano parlando, oltre che del metodo di pagamento sicuro che fornisce garanzie sia a chi il denaro lo paga che a chi lo riceve, anche come funziona Vinted per chi vende e come funziona Vinted per chi acquista.

Vinted come funziona pagamento: le regole

Per capire bene il regolamento di Vinted e, nello specifico, come funziona il pagamento Vinted è bene andare alla fonte. Sulla pagina dedicata all’applicazione ci sono una serie di indicazioni molto precise che vanno dai metodi di pagamento accettati fino a come riscuotere i soldi che vengono guadagnati da chi sceglie di vendere i propri articoli nuovi o usati via Vinted. Partiamo dalle tipologie di pagamento accettate su Vinted, si legge sul sito: «Accettiamo tutte le principali carte di credito e bancomat. Accettiamo anche carte prepagate e carte elettroniche». La piattaforma fornisce anche la possibilità di pagare tramite Apple Pay a chi utilizza il sistema iOS.

Sui metodi di pagamento è necessario – per non incappare in problemi prevedibili – ricordare che non tutti sono disponibili per tutti gli utenti. Per garantire la validità del pagamento, inoltre, Vinted si avvale della facoltà di addebitare «una piccola somma sulla tua carta di credito/debito» – come si legge sul sito – che però viene immediatamente rimborsata. Per quanto riguarda l’utilizzo di Vinted da parte di minorenni, chi ha meno di 18 anni può comprare e vendere «unicamente sotto la supervisione di un genitore o un tutore adulto e tramite il loro account». Il pagamento deve essere sempre autorizzato dal proprietario della carta.

Chiarito come si paga, vediamo in che modo si ricevono i soldi per una vendita effettuata. Come ricevere un pagamento Vinted dopo aver venduto un articolo? I soldi ricevuti vanno nel Saldo Vinted a due giorni dalla conclusione dell’ordine. Di cosa si tratta? La piattaforma lo definisce un borsellino sicuro per chi vende dove si ricevono i guadagni e dal quale si possono trasferire i soldi sul proprio conto corrente. Postilla: non è necessario avere un Saldo Vinted per fare acquisti via piattaforma poiché – come abbiamo già spiegato – esistono anche altri metodi di pagamento. Il Saldo Vintend figura tra questi o, in alternativa, può essere tenuto fermo per conservare i guadagni in attesa di versarli sul conto corrente scelto.

Vinted come funziona per chi vende

Scendiamo nel dettaglio del funzionamento di Vinted per chi vende. Risulta fondamentale ricordare che, una volta che l’articolo risulta essere stato consegnato, sono necessari altri passaggi affinché il denaro venga versato. Quando l’acquirente compra l’articolo il pagamento risulterà “Saldo in sospeso” e, in quel momento, il gestore di servizi di pagamento sta trattenendo il denaro in modo sicuro. L’importo viene segnalato nella sezione “Saldo in sospeso”, appunto, che non può essere in alcun modo trasferito su conto o utilizzato per effettuare acquisti fino a che l’ordine non sarà concluso (e, ricordiamolo, non solo consegnato).

Una volta che chi acquista conclude l’ordine il pagamento risulterà in “Saldo disponibile”. L’acquirente, a quel punto, ritirerà l’articolo mentre lo stato dell’ordine su Vinted sarà “Consegnato”. Spetterà sempre a chi acquista confermare che tutto è a posto o segnalare problemi secondo le seguenti regole:

se chi compra conferma che è tutto in ordine (in riferimento alla ricezione del pacco e alla qualità della merce ricevuta), l’ordine si conclude e chi vende riceve il pagamento entro due giorni. L’importo, a quel punto, passa da “Saldo in sospeso” a “Saldo disponibile”;

se chi compra segnala un problema è compito di Vinted trovare una soluzione e portare a conclusione l’ordine sempre entro due giorni. Qualora non fosse possibile, Vinted garantisce a chi vende che l’articolo venga restituito o che sia corrisposto un risarcimento salvo qualora il problema fosse causato – appunto – dal venditore.

I guadagni che non vengono trasferiti su conto corrente saranno automaticamente utilizzati per gli acquisti effettuati su Vinted (quindi il Saldo Vinted è il metodo di pagamento automatico selezionato dall’applicazione stessa qualora presente).

Vinted come funziona per chi acquista

Come funziona Vinted lato acquirente? L’applicazione è molto semplice e immediata nel suo utilizzo, con categorie precise e la possibilità di visualizzare quello che si vuole comprare sfruttando una serie di utili filtri a partire da “Nuovo con cartellino” e “Nuovo senza cartellino”, che permettono di comprare cose di seconda mano non solo in ottime condizioni ma anche mai utilizzate precedentemente. Su Vinted sono presenti migliaia di brand e, ovviamente, è possibile cercare la merce da acquistare anche utilizzando il nome del marchio preferito.

Per quanto riguarda l’acquisto e il pagamento, una volta selezionata la merce, si può procedere – come abbiamo già spiegato in precedenza – tramite carta, Apple Pay e Saldo Vintend accumulato tramite vendite. Una volta concluso l’acquisto spetta a chi vende impacchettare la merce e spedirla. Una volta confermata la spedizione sull’applicazione – anche nella chat dell’acquisto generata quando sono state chieste informazioni in merito all’articolo – viene subito fornita la stima della data di consegna. Da quel momento sarà disponibile il tracciamento del pacco, inviato con Poste Italiane, cui si può accedere direttamente dall’applicazione. A garanzia degli acquisti effettuati su Vinted chi compra paga un costo per la Protezione acquisti su ogni transizione, ovvero una tutela extra per ogni acquisto e per i dati. A quanto ammonta questa quota assicurativa per gli acquisti? Si tratta di un costo pari al 5% del prezzo dell’articolo con l’ulteriore aggiunta di 0,70 €.