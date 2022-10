iPhone 14 sembra avere grandi problemi con le montagne russe

Una funzione che sembrava avere tutte le caratteristiche della trovata geniale si sta rivelando un boomerang. In occasione dell’Apple event dello scorso 7 settembre, l’azienda di Cupertino non si era limitata ad annunciare la messa in commercio dei suoi nuovi dispositivi, ma anche di altre novità che riguardano universalmente alcuni device. Tra queste c’è anche il cosiddetto “crash detection“, un sistema che attraverso i sensori è in grado di rilevare un incidente che ha coinvolto il possessore di un telefono o di uno smartwatch. Si tratta di una delle novità più apprezzate, tra gli altri, anche dell’iPhone 14. Ma l’esperimento non sta andando benissimo.

Come spiega il sito ufficiale di Apple, questa funzione ha un’utilità tangibile in caso di incidente (spesso automobilistico): «La funzione Crash Detection (Rilevamento incidenti) è progettata per rilevare gravi incidenti stradali, come impatti frontali e laterali, tamponamenti e ribaltamenti, che coinvolgono berline, minivan, SUV, camioncini e altre autovetture. Quando viene rilevato un grave incidente stradale, l’iPhone o l’Apple Watch emette un allarme acustico e visualizza un avviso». Poi sullo schermo compare un segnale che può essere spento in caso di “falso allarme”. Ma «se non riesci a rispondere, il tuo dispositivo chiama automaticamente i servizi di emergenza dopo un ritardo di 20 secondi». Ed è qui che sorge il problema.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying: “The owner of this iPhone was in a severe car crash…” Except, the owner was just on a roller coaster. 🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz — Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022

La segnalazione arriva direttamente dagli Stati Uniti, in particolare dal parco divertimenti Kings Island in Ohio, dove il 911 – il servizio di emergenza negli USA – ha ricevuto almeno sei segnalazioni di possibili incidenti in cui sarebbero stati coinvolti alcuni possessori di iPhone 14 (o Apple Watch di ultima generazione). Ma queste persone si trovavano sulle montagne russe.

iPhone 14 ha grandi problemi con le montagne russe

Le forti frenate dopo le accelerazioni, quindi, fanno entrare in funzione la funzionalità “crash detaction”, segnalando incidenti stradali che – in realtà – non lo erano. E le persone a bordo, per dinamiche, non potevano rispondere entro 20 secondi e spegnere il segnale sullo schermo, dando vita a chiamate automatiche al 911. Le problematiche, dunque, sono evidenti. La funzione sembra essere molto efficace, fin troppo. Ovviamente, però, non può tener conto dell’ecosistema in cui è immerso il titolare dell’iPhone 14 in quel preciso istante.

Come risolvere il problema?

Ovviamente, ci possono essere delle soluzioni “manuali” per evitare che tutto ciò accada. E questo non vale solamente per le montagne russe, ma anche per altre attrazioni basate sulla velocità e sulle brusche e improvvise frenate (anche il classico auto-scontro). Innanzitutto, il possessore di un iPhone 14 (ma la funzione è attiva anche su Apple Watch, iPhone) può non portare con sé il dispositivo quando sale a bordo di questi giochi e attrazioni. O, altrimenti, può decidere di optare per la “modalità aereo” per evitare che questi cambi di “velocità” inneschino il sistema di “crash detaction”. Ovviamente, accedendo alle impostazioni, si può anche disabilitare del tutto la funzione.