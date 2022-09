Su Reddit chi ha comprato l’iPhone 14 dice di avere problemi con la fotocamera su TikTok, Snapchat o Instagram

Una sorta di offuscamento, di sfarfallio, di mancata definizione dei contorni. Chiamatelo come volete, ma su Reddit sta diventando argomento di sempre più conversazioni. La cosa che stupisce è che gli autori di queste stesse conversazioni siano nuovi clienti dell‘iPhone 14 o dell’iPhone Plus, gli ultimi ritrovati della Apple. A quanto pare, la loro telecamera non riuscirebbe ad avere prestazioni ottimali se aperta da app di terze parti. Come ad esempio Snapchat, TikTok o Instagram. Un bel problema, soprattutto per i creatori di contenuti su queste piattaforme: abbiamo sempre sostenuto che questi social network prediligano la creazione di contenuti in app. Dunque, i video che vengono girati direttamente su Instagram o su TikTok hanno sicuramente migliori performance di quelli girati all’esterno delle piattaforme e poi caricati su di esse. Ma con l’iPhone 14 e con il 14 Plus questa cosa, al momento, non sembra essere possibile, visti gli evidenti problemi.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Problemi telecamera iPhone 14, cosa succede sui social network

Reddit e Twitter, come detto, sono pieni di segnalazioni di questo tipo. Il tema è che, in realtà, quando l’iPhone 14 viene utilizzato all’esterno di queste piattaforme – dunque con l’app predefinita per eseguire riprese e scatti fotografici – le immagini vengono nitide e senza nessun tipo di problema. È evidente, dunque, che si tratti di un bug. Una sorta di incomunicabilità tra la fotocamera di ultima generazione dell’iPhone 14 e dell’iPhone 14 Plus e le piattaforme di terze parti. Possibile che sia necessario un aggiornamento da parte di Instagram, di TikTok o di Snapchat per rendere le proprie piattaforme compatibili con le nuove fotocamere dell’ultimo prodotto della Apple. Nel frattempo, agli utenti non resta che lamentarsi del problema sui social network.