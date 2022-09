Quelli che pensavano di seguire l’Apple Event e invece stavano guardando un fake

Su YouTube, una vecchia intervista a Tim Cook è stata proposta in diretta in concomitanza con l'Apple Event. Il posizionamento nel motore di ricerca interno ha fatto tutto il resto

Nell’immaginario collettivo del mondo anglosassone – ma questa cosa sta prendendo sempre più piede anche nei Paesi mediterranei – l’Apple Event durante il quale si presentano gli ultimi ritrovati della casa di Cupertino sicuramente viene visto come un appuntamento imperdibile, per il quale occorre puntare la sveglia e sincronizzare gli orologi. Sono tantissimi gli utenti che lo cercano in rete, che vogliono a tutti i costi assistere allo streaming, che cercano di essere informati immediatamente a proposito delle ultime novità dei prodotti della mela morsicata. Ma cosa succede se, in concomitanza con quello in diretta da Cupertino, su YouTube viene trasmesso un Apple Event fake?

Apple Event fake seguito da migliaia di persone su YouTube

Succede, come hanno potuto osservare nella redazione di The Verge, che oltre 10mila persone possano collegarsi a un’intervista vecchia di Tim Cook, rilasciata qualche anno fa, che – per l’occasione – era stata ritrasmessa su YouTube in live. L’utilizzo di parole chiave, della perfetta indicizzazione del contenuto all’interno della piattaforma sfruttando dei termini molto precisi e molto ben circostanziati (Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022) ha permesso allo streaming di essere in una posizione privilegiata tra i contenuti di YouTube. Questo ha portato la piattaforma a suggerire il video agli utenti che, magari, risultavano essere interessati (e quindi profilati) rispetto all’Apple Event di presentazione dell’iPhone 14.

In realtà, come detto, il video LIVE su YouTube non era altro che una vecchia intervista di Tim Cook, mentre il link che veniva suggerito nella descrizione riportava a una piattaforma non particolarmente trasparente che parlava di investimenti in criptovalute. Dopo che l’evento era già stato visualizzato da migliaia di persone, YouTube ha deciso di rimuoverlo perché palesemente ingannevole.