Gli Stati Uniti bloccano le vendite degli ultimi due modelli di Apple Watch (ma poi sospendono il divieto)

Negli Stati Uniti erano state sospese le vendite degli Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2; poi, in seguito al ricorso presentato dall’azienda di Cupertino, il provvedimento è stato momentaneamente bloccato. La decisione era figlia di un provvedimento preso dall’International Trade Commission americana dopo la denuncia presentata – anni fa – dalla Masimo Corporation, una delle aziende leader del settore delle nuove tecnologie applicate in ambito sanitario. Tutto era partito dai sensori utilizzati dall’azienda di Cupertino sui modelli di smartwatch prodotti per la misurazione dell’ossigenazione del sangue (pulsossimetria). Sensori che, stando a questa decisione, sono stati integrati sui dispositivi da polso violando i brevetti già depositati.

Apple Watch, il blocco delle vendite negli Stati Uniti

Apple aveva comunicato di star lavorando per riportare sul mercato i due modelli di smartwatch oggetto del ban commerciale negli Stati Uniti, cosa che è poi puntualmente accaduta. In che modo la cosa potrà risolversi in maniera definitiva? Le strade sono molte: difficilmente ci sarà una modifica strutturale di quei modelli (e il ritiro di quelli già venduti). Plausibilmente, l’azienda di Cupertino si siederà al tavolo delle trattative con Masimo Corp. alla ricerca di un accordo commerciale (ed economico) per poter proseguire in quella direzione. A fare rumore in questa vicenda è stata anche la posizione della Casa Bianca. Il Presidente Joe Biden, come già accaduto un anno fa in una causa analoga dopo la denuncia di AliveCor, ha deciso di non opporsi (ne avrebbe avuto il diritto) alla decisione dell’ITC. Dunque, il provvedimento della sospensione delle vendite è stato eseguito. A differenza, invece, di quel che accadde nel 2013 con Obama che intervenne per bloccare il divieto di vendita in seguito a una causa vinta da Samsung contro la stessa Apple.

Ma cosa significa quel che sta accadendo? Sottolineando come questa decisione riguarda solamente gli Stati Uniti, questo ben commercial potrebbe aprire le porte a nuove strategia all’interno dell’ecosistema Big Tech. Soprattutto per quel che riguarda il monopolio e l’atteggiamento delle grandi aziende nei confronti di quelle più piccole. Un monopolio che potrebbe anche rimanere tale, ma a un prezzo più elevato.