Apple sta correggendo il bug che non permette di sbloccare l’iPhone 13 con l’Apple Watch

A ogni novità lanciata sul mercato corrisponde un bug da correggere. Non è la prima volta che i nuovi dispositivi mobili – annunciati in pompa magna dopo aver creato aspettative incredibili – vengono messi in vendita nonostante la presenza di alcune criticità funzionali. E fa parte di questo meccanismo anche il lancio degli ultimi nati in casa Apple, con i primi utenti che hanno palesato la sussistenza di una problematica (non fondamentale nell’accessibilità, ma abbastanza importante per l’utilizzo) per quel che riguarda l’impossibilità di sbloccare l’iPhone 13 con Apple Watch.

In molti, infatti, hanno protestato per il malfunzionamento di questa funzione, già attiva sui modelli precedenti. Attraverso lo smartwatch di Cupertino, infatti, è possibile interagire direttamente con il proprio dispositivo mobile. Non solo per rispondere alle domande o leggere in anteprima i messaggi, le mail e le chat ricevute. Ma anche per poter sbloccare il proprio smartphone senza dover passare per il classico pin, il riconoscimento facciale o il rilevamento biometrico (la rilevazione dell’impronta digitale registrata).

Sbloccare iPhone con Apple Watch, la risoluzione del bug

Ovviamente si tratta di una problematica non trascendentale che non influisce sul corretto funzionamento né di Apple Watch né di iPhone 13. Ovviamente, però, anche le piccole inezie sono mal digerite dai clienti. Soprattutto a causa del costo elevato dei dispositivi. E dopo le proteste dei primi giorni, ecco la risposte dell’azienda: «Apple ha identificato un problema per cui Sblocca con Apple Watch potrebbe non funzionare con i dispositivi iPhone 13 – si legge in una nota pubblicata nella sezione “support” dell’azienda di Cupertino – . Potresti vedere “Impossibile comunicare con Apple Watch” se provi a sbloccare il tuo iPhone mentre indossi una maschera facciale o potresti non essere in grado di configurare Sblocca con Apple Watch».

Cosa fare in attesa dell’aggiornamento

In attesa di questo aggiornamento bug fix (ovvero di correzione degli errori), Apple consiglia agli utenti che riscontrano questo problema di procedere seguendo queste indicazioni: «Questo problema verrà risolto in un prossimo aggiornamento del software. Fino a quando l’aggiornamento non sarà disponibile, puoi disattivare Sblocca con Apple Watch e utilizzare il codice per sbloccare il tuo iPhone 13. Per disattivare Sblocca con Apple Watch, vai su Impostazioni > Face ID e codice». Ancora non è chiaro se il bug fix riguarderà Apple Watch o iPhone.