L’Ue propone il caricabatterie universale Usb-C per questioni ambientali e Apple si ribella

Arriva dalla Commissione europea la proposta di uniformare tutti i caricabatterie al tipo Usb-C. Proposta che Apple sta ostacolando in tutti i modi. Se da un lato c’è l’idea dell’Unione Europea è quella di tutelare i consumatori permettendo loro di utilizzare un caricabatterie unico, evitando anche l’eccessiva produzione di rifiuti elettronici, dall’altro Apple sostiene che questa azione andrebbe a soffocare l’innovazione. Nonostante quella della commissione sia solo una proposta e, attualmente, sia impossibile prevedere quando potrebbe entrare in vigore, la questione del caricabatterie universale infiamma già gli animi.

Caricabatterie universale: le ragioni dell’Ue

La Commissione europea ha proposto di uniformare tutti i caricabatterie al tipo Usb-C e di venderli separatamente, non più nelle scatole dei dispositivi che si acquistano. In particolare, i caricabatterie universale dovrebbe essere utilizzabile per ricaricare tutti gli smartphone, le fotocamere, i tablet, le cuffie, gli speaker e le console. Gli unici dispositivi che rimarrebbero fuori dal caricabatterie valido per tutti e per tutte le marche – con le aziende che dovrebbero uniformarsi – sarebbero, per questioni di dimensioni, smartwatch e device per il fitness. L’uniformità non riguarderebbe solo l’attacco ma anche la velocità di ricarica.

Il senso della proposta è, innanzitutto, ambientalista: si vuole diminuire l’esagerata quantità di rifiuti elettronici che produciamo e agire sul fatto che ogni dispositivo di ogni marca prevede il suo caricabatterie. Secondo le stime dell’Ue, infatti, «la riduzione della produzione e dello smaltimento di nuovi caricabatterie ridurrà la quantità di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate all’anno – e contribuirà ad aiutare i consumatori a – risparmiare 250 milioni di euro all’anno su acquisti di caricabatterie non necessari».

C’è poi la tutela dei consumatori, che ogni volta che acquistano un nuovo smartphone sono costretti a pagare anche per il nuovo caricabatterie all’interno della confezione. Sempre secondo le stime Ue, ogni cittadino possiede in media tre caricabatterie e ne utilizza regolarmente due.

La contrarietà di Apple

Apple, dal canto suo, si oppone fortemente. L’idea è stata definita un tentativo di uniformazione «rischioso per l’innovazione». Secondo Apple, questa omologazione andrebbe a «soffocare l’innovazione anziché incoraggiarla, il che a sua volta danneggerà i consumatori in Europa e nel mondo». Il colosso di Cupertino ha anche sottolineato il suo impegno per la protezione dell’ambiente – tra l’essere «“carbon neutral” per tutte le nostre emissioni aziendali in tutto il mondo» e avere progetti che «vanno verso la costruzione di prodotti con materiali riciclati e rinnovabili».