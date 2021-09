L’Apple Event ha mancato alcuni appuntamenti con l’innovazione della telefonia

Non è stato l’Apple Event della svolta attesa. Certo, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena come il Cinematic Mode (una funzionalità per avere una messa a fuoco cinematografica nei video girati con il device) per l’iPhone 13, o lo storage da 1TB per quanto riguarda l’iPhone 13 PRO, o ancora l’allargamento della funzionalità Fitness+ per quanto riguarda l’Apple Watch Series 7. Ma le innovazioni che si aspettavano (e che, si pensava, potessero proiettare Apple nel futuro della telefonia) non arriveranno quest’anno.

Sms satellitare Apple, niente da fare

Si era parlato, ad esempio, della possibilità di inviare sms satellitari d’emergenza in condizioni critiche e senza il supporto della rete mobile. Sarebbe stata una vera e propria innovazione per uno smartphone che, stando così le cose, avrebbe puntato a superare le barriere imposte dalle telco (immaginate un mondo in cui si potrà comunicare senza una scheda sim?). Invece, non è stato fatto nessun accenno né da parte di Tim Cook, né da parte degli sviluppatori di Cupertino che lo hanno supportato in un evento che – in ogni caso – dal punto di vista dello spettacolo non ha avuto nulla da invidiare ai precedenti.

Le indiscrezioni parlavano di individuazione di contatti d’emergenza in rubrica, con il messaggio che sarebbe arrivato anche se lo smartphone fosse stato nella modalità Non disturbare, proprio nel pieno spirito di una comunicazione urgente. L’innovazione che avrebbe fatto tremare le compagnie delle telecomunicazioni dovrà aspettare. Per ora, invece, Apple ha puntato a una cooperazione molto forte con alcuni partner (nella schermata di presentazione c’era anche il logo di TIM) per implementare la tecnologia 5G sui propri dispositivi e avere una capacità migliore e più veloce nell’esecuzione delle operazioni.

Nulla da fare nemmeno per la misurazione dell’indice glicemico da parte dell’Apple Watch Series 7, anche questa tra le indiscrezioni della vigilia. Sono state confermate, invece, le ipotesi sul miglioramento delle performance fotografiche dei vari device, della durata della batteria e della capacità di immagazzinare delle informazioni. Un passo in avanti nella tecnologia. Una piccola battuta d’arresto nello sviluppo digitale.