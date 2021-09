Vuoi che la fotocamera del tuo iPhone non si rovini? Non installarla su una moto

Piazzati vicino al manubrio. Spesso a mo’ di navigatore satellitare per ricevere le indicazioni stradali per raggiungere la propria meta; a volte per riprendere il proprio viaggio a bordo della propria motocicletta. Niente di più sbagliato. A rivelarlo è stata la stessa Apple che ha svelato una vulnerabilità strutturale dei propri iPhone – che, però, potrebbe essere comune anche a molti altri smartphone prodotti da altre aziende – e, in particolare, delle fotocamere installate sui propri dispositivi. Tutta colpa delle vibrazioni.

In un post pubblicato sul blog aziendale, Apple ha spiegato nel dettaglio quale sia il comportamento da evitare per assicurare una vita più lunga al sistema di foto e videocamera presente sullo smartphone: «I motori motociclistici ad alta potenza o ad alto volume generano intense vibrazioni di grande ampiezza, che vengono trasmesse attraverso il telaio e il manubrio. Non è consigliabile collegare il tuo iPhone a motociclette con motori ad alta potenza o ad alto volume a causa dell’ampiezza della vibrazione in determinate gamme di frequenza che generano. Il collegamento del tuo iPhone a veicoli con motori elettrici o di piccola cilindrata, come ciclomotori e scooter, può portare a vibrazioni di ampiezza relativamente inferiore, ma in tal caso si consiglia un supporto antivibrante per ridurre il rischio di danni al tuo iPhone e al suo Sistemi OIS e AF. Si raccomanda inoltre di evitare l’uso regolare per periodi prolungati per ridurre ulteriormente il rischio di danni».

iPhone sconsiglia l’utilizzo dello smartphone sulla moto

Il motore delle moto, dunque, produrrebbe delle ampie vibrazioni che potrebbero danneggiare due sistemi che completano il comparto foto di un iPhone: l’autofocus (AF, quello che adatta la resa fotografica in base alle condizioni di luce esterna) e lo stabilizzatore (OIS, che serve a catturare le immagini, anche in movimento). I continui “sbalzi” sul manubrio, di fatto, potrebbero provocare il danneggiamento di queste due tecnologie, rovinando l’intero apparato fotografico dello smartphone.