Il nuovo Apple Watch non misurerà l’indice glicemico

Smentiti alcuni rumors: con il nuovo Apple Watch Series 7 non sarà possibile tenere sotto controllo in maniera costante il tasso glicemico del sangue

Riserbo e mistero sull’evento Apple iPhone 13 sono rimasti fin proprio all’ultimo ma, alla fine, una delle voci più insistenti sull’Apple Watch Series 7 non è stata confermata: la misurazione indice glicemico Apple Watch non farà parte di questo nuovo modello. Il nuovo smartwatch della mela non monitorerà la glicemia di chi che sceglieranno di comprarlo. Il livello di glucosio nel sangue delle persone, almeno per il momento, non potrà essere costantemente sotto controllo grazie al nuovo smartwatch. Per il sensore ottico non invasivo bisognerà ancora aspettare. La tanto attesa novità non andrà quindi ad affiancarsi a funzioni giù utili, note e amate dai fan di Apple come misurazione del dispendio calorico e conteggio dei passi.

Niente misurazione dell’indice glicemico Apple Watch

Già diverse fonti in ambito tech ne avevano parlato. Solitamente per misurare la glicemia occorre fare il test apposito che prevede il prelievo di una goccia di sangue utilizzando un misuratore continuo di glucosio detto CGM. Il vantaggio della misurazione dei livelli di glucosio tramite Apple Watch Series 7 starebbe proprio nel fatto che il possessore dello smart watch potrà chiamare immediatamente il medico, non appena il livello si alzerà.

Una vita migliore per chi soffre di diabete

Le persone che soffrono di diabete e che devono monitorare quotidianamente il livello di glucosio nel sangue sono costrette a farlo, indicativamente, sette volte al giorno: prima e dopo ogni pasto e prima di andare a dormire la sera. Alla misurazione del tasso glicemico nel sangue tramite sensore gli ingegneri e i consulenti biomedici della mela lavorano almeno dal 2017 con lo scopo di ideare un sistema meno invasivo del CGM. Ma almeno per il momento, bisognerà aspettare per questa funzione.

Nel nuovo Apple Watch Series 7, invece, ci sarà una funzione personalizzata di allenamento con alcuni coach d’eccezione (da Carmelo Anthony a Naomi Campbell). L’elemento più interessante è che questa funzione Fitness+ sarà finalmente disponibile anche in Italia. L’orologio sarà disponibile a partire dall’autunno da un prezzo che andrà dai 199 dollari in su e le nuove caratteristiche più pubblicizzate sono lo schermo più sottile del 40% e il display più resistente che garantisce una luminosità maggiore fino al 70%.