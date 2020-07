Anthony Fauci parla della seconda ondata in Italia, «possibile ma non inevitabile»

Questa sera Anthony Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e virologo della Casa Bianca, parla del coronavirus in Italia. Questa sera, ospite a In Onda su La 7 alle ore 20.30, Fauci spiegherà – intervistato da David Parenzo e Luca Telese – perché una seconda ondata di Covid in Italia è possibile, aggiungendo però che sarà anche evitabile. Ci sarà anche un confronto tra coronavirus Italia e coronavirus Stati Uniti; sulla sua patria Fauci dice che sono «veramente nei guai».

La seconda ondata di Covid in Italia secondo Fauci

«Una seconda ondata in Italia Settentrionale? In autunno e inverno è possibile ma non inevitabile»: queste le parole di Fauci anticipate rispetto all’intervista che andrà in onda integralmente questa sera su La 7. La situazione è di gran lunga peggiore – come già sottolinea da tempo Fauci – negli Usa: qui «il virus è fuori controllo», con la pandemia ancora nel pieno della sua prima ondata. Fauci dà la definizione di seconda ondata, ovvero una «seconda crescita» aggiungendo che negli Usa «non ci troviamo in questa situazione, noi non siamo neppure usciti dalla prima ondata. Noi siamo veramente nei guai, ancora nel bel mezzo della prima ondata».

Fauci sul vaccino a ottobre

Intanto si parla di vaccino negli Usa, dove l’arrivo ad ottobre è la sola possibilità rimasta a Donald Trump per vincere le elezioni a novembre. Fauci ha sottolineato che esiste la possibilità che il vaccino arrivi a ottobre – considerato che i temi sono stati velocizzati e che, dopo Moderna, anche Pfizer è passata alla Fase 3 della sperimentazione – ma che rimane la possibilità che non sia così efficace: «Non posso garantire il successo per questo si fanno i test clinici. Ma le premesse sono buone».

(Immagine copertina: frame della puntata di In Onda del 28/07/2020)