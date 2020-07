Robert O’brien, uno dei consiglieri più vicini a Trump, è positivo al Covid-19

Il consigliere per la sicurezza nazionle Robert O’Brien, uno dei più vicini a Trump, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha confermato la casa bianca in un comunicato stampa.

Secondo l’amministrazione di Trump, O’Brien, che ha 54 anni, sarebbe in isolamento e non ci sarebbero rischi di contagio per il presidente o il vice presidente Mike Pence.

O’Brien è il collaboratore di Trump più importante ad aver fin ora contratto il virus. I due sono apparsi pubblicamente due settimane fa durante una visita ufficiale a Miami, in Florida. Tuttavia, un portavoce della casa bianca ha assicurato che O’Brien e Trump non sono a contatto da «diversi giorni».

In realtà considerando il periodo di incubazione del virus, che può durare fino a 14 giorni, non è chiaro quanto le dichiarazioni siano attendibili

Il consigliere ha cominciato a lavorare per Trump lo scorso settembre, quando ha sostituito John Bolton. .

Robert O’Brien è l’ultimo mmebro dell’amministazione di Trump a risultare positivo al Covid-19

Nell’ultimo mese, l’amministrazione di Trump ha dovuto far fronte alle conseguenze disastrose della strategia, se può essere definita tale, contraddittoria e inappropriata del presidente, che ha continuamente ignorato gli esperti e sminuito la gravità dell’emergenza sanitaria.

Lo scorso maggio, Katie Miller, la portavoce di Mike Pence e la moglie di un consigliere alla casa bianca e un esperto militare erano risultati positivi. A giugno e luglio, invece, otto membri della campagna elettorale per la rielezione del presidente, tra cui due agenti segreti e Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Trump Junior, erano risultati infetti.

«Ha sintomi lievi e continua a lavorare da casa, non c’è rischio di esposizione per il presidente e il vice presidente. Il lavoro del Consiglio Nazionale di Sicurezza continua senza interruzioni», ha detto la casa bianca nel comunicato ufficiale. Secondo la CNN, lo staff è venuto a sapere del contagio di O’Brien insieme al pubblico, quando la notizia è stata riportata dalla stampa.