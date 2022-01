Riccardi e l’elezione del presidente della Repubblica che passa anche dalle foto copertina su Facebook

La scelta comunicativa, in questi casi, gioca il suo ruolo nella partita. E i social network non possono che essere il teatro di tutto questo. Ha sicuramente colpito la fotografia di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant’Egidio, che è stato indicato dalla coalizione di centrosinistra come il profilo ideale per la corsa al Quirinale: un alto profilo che possa raccogliere intorno a sé consensi trasversali. Il diretto interessato – che, da prassi, in queste occasioni si nasconde – ha lanciato un solo messaggio, implicito, ma comunque sotto gli occhi di tutti: ha aggiornato la sua copertina di Facebook.

LEGGI ANCHE > Perché proprio tutti, sui social, stanno parlando della Bocconi e di un servizio di scorta

Andrea Riccardi cambia la sua foto di copertina di Facebook

Se dovessimo usare un aggettivo per definire questa scelta, sicuramente sarebbe «presidenziale». E infatti, nelle ultime ore, le foto pubblicate come immagini di copertina sono abbastanza eloquenti: ce n’è una con Sergio Mattarella proprio davanti al Quirinale, ce n’è un’altra – quella che attualmente apre la pagina Facebook ufficiale di Andrea Riccardi – insieme all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel.

Una variazione importante, soprattutto se si scorre l’elenco delle 31 foto di copertina che erano state scelte precedentemente: tra queste, molte erano in compagnia di Papa Francesco, oppure scattate durante eventi e manifestazioni della comunità di Sant’Egidio. Molte foto che descrivono bene l’attività di Andrea Riccardi fino a questo momento, il suo spirito di comunità, la sua lotta accanto ai più deboli. Tuttavia, mancavano le foto cosiddette “politiche” o “istituzionali”, che ricordano in realtà il periodo in cui era ministro per la Cooperazione internazionale e per l’Integrazione durante il governo di Mario Monti.

Nelle ultime ore, sono invece comparse sulla bacheca del suo profilo. Bisogna evidenziare anche questo aspetto: nelle ultime 24 ore sono state caricate tre diverse immagini di copertina, mentre l’ultimo aggiornamento di questa sezione della pagina Facebook risaliva al 3 aprile 2021. Insomma, non è proprio una abitudine di Andrea Riccardi cambiare l’immagine di copertina di Facebook. Anche da qui può passare una elezione a presidente della Repubblica. Con la speranza del candidato, ovviamente, che non sia l’unico step verso il Quirinale.