I tweet unificati di Letta, Conte e Speranza dopo il loro incontro

Mercoledì 19 gennaio 2022. Ore 10.04. Tre tweet che riportano (ma con diversi tag) la stessa identica citazione, compaiono su altrettanti profili social. Sono quelli dei tre leader dei partiti che – per non definirli di centrosinistra, per storia e tradizione – definiremo “opposti” al centrodestra. Il tema è quello dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e il resoconto è quello di un vertice a tre per delineare un percorso comune in vista del voto per il Colle che inizierà alle ore 15 di lunedì prossimo (24 gennaio) nell’Aule di Montecitorio. Sono i tweet unificati e simultanei di Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte.

Tutti insieme, tutti con lo stesso testo per evitare fughe di notizie comunicando agli iscritti a Twitter una non notizia. O, almeno, una notizia priva di dettagli significati. Ed ecco che sulla timeline di molti utenti sono comparsi, in serie, questi tre post.

Ottimo incontro con @GiuseppeConteIT e @robersperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui #tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 19, 2022

Ottimo incontro con @EnricoLetta e @GiuseppeConteIT

Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui #tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno ha diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità — Roberto Speranza (@robersperanza) January 19, 2022

Ottimo incontro con @EnricoLetta e @robersperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 19, 2022

Stesso format, stessa comunicazione: «Ottimo incontro con [Tizio] e [Caio]. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità».

Tweet Letta-Speranza-Conte, il copia&incolla social

Curiosa anche la scelta dei due hashtag. Se quello sul tema “responsabilità” è abbastanza in uso e alquanto mainstream – parola utilizzata e citata più volte quando si parla delle figura che dovrà ricoprire per sette anni la carica di Presidente della Repubblica -, quello utilizzato per rendere trending topic il tema “tutti” appare abbastanza strano. Ma si tratta di una scelta stilistica, probabilmente per sottolineare un’unità di intenti sancita dopo il vertice tra i tre leader di partito.

E la risposta dopo quell’incontro è in linea con l’argomento attuale. D’altronde è proprio il Presidente della Repubblica a parlare, alla fine di ogni anno, a reti unificate. Ma ora, con la tripletta di tweet Letta-Speranza-Conte abbiamo conosciuto la nuova frontiera. Quella delle comunicazioni a tweet unificati.