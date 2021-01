È finita tra il libanese e Andrea Delogu

Alcune stories mostrate in una casa che non è più la loro: sono la conferma. È finito il matrimonio tra Andrea Delogu, giovane e brava conduttrice Rai, e il compagno Francesco Montanari (il mai dimenticato “Libanese” della serie “Romanzo Criminale” anche lui attore).

Andrea Delogu e Francesco Montanari, la storia

Una crisi tenuta nascosta nell’ultimo periodo da entrambi perché riservatissimi, ma che Giornalettismo ufficializza come fine di un amore. Andrea, dolce, bellissima, dall’educato portamento, ultimamente si è mostrata malinconica sui social, si è mostrata in un’altra dimora e non ha assolutamente voglia di condividere questa notizia, questo momento di dolore personale.

I due si erano sposati nel 2016. Dopo il lockdown è iniziata la crisi. Adesso la fine. Ma si sa: certi amori, a volte, non finiscono mai. Lo diciamo, tifando per la coppia, anche se adesso sono lontanissimi.

Foto IPP/Andrea Oldani