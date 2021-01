Guenda Goria con Filippo Nardi: una bufala

Guenda Goria è una persona che non conosce le regole dell’odio e ama il basso profilo. La sua partecipazione al Gf Vip, come lei stessa ha detto, è stato come se fosse andata a fare una lunga seduta da uno specialista della mente, per farla uscire dal suo guscio. Una volta fuori dalla “Casa” Guenda ha ripreso la sua vita a Milano.

Guenda Goria e Filippo Nardi, una bufala

Si è separata dal suo ex Telemaco. Poi all’improvviso il suo nome torna al centro del gossip ma non per sua volontà.

I fatti: Filippo Nardi, ex concorrente del realirty, viene eliminato per frasi sessiste e violente contro la Maria Teresa Ruta, madre di Guenda. Quest’ultima incontra Nardi in tv, da Barbara D’Urso, arrivano le scuse. Poi, finita la trasmissione, Nardi chiede a Guenda di vedersi per un caffè perché doveva continuare a darle spiegazioni sull’accaduto. I due si vedono ion centro per un caffè d’asporto e “casualmente” spunta un fotografo.

«Non stiamo insieme, ci mancherebbe, ho ascoltato le sue parole e basta. Spero che non taglino le fotografie e facciano passare un saluto, un incontro, come altro» – dice preoccupata Guenda. Ma la sua spiegazione è più che chiara per capire che tra lei e Nardi c’è stato solo un flash di troppo.