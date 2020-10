Telemaco lascia Guenda Goria?

Clamoroso. Potrebbe essere la prima separazione silenziosa, senza video, senza confronti, senza alcun tipo di contatto quella tra Telemaco Dell’Aquila e Guenda Goria. L’imprenditore è infastidito e non poco dalla frequentazione tra Guenda e Massimiliano Morra nella “Casa” del Gf Vip e inoltre non avrebbe gradito le parole di Maria Teresa Ruta che – in diretta nazionale – ha sconsigliato alla figlia di continuare e portare avanti la storia con Dell’Aquila, fornendo particolari privati sulla vita dell’uomo.

Cosa sappiamo della relazione tra Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila

Giornalettismo rivela che Telemaco si è rifiutato più volte di far recapitare un video all’interno della “Casa” alla sua fidanzata. Una presa di distanza al momento netta, che sa di rottura totale. Inoltre un’altra news pare stia per esplodere: nella vita di Guenda – prima o durante la storia con Telemaco – c’è davvero “lo scapestrato” di cui ha parlato Maria Teresa Ruta in trasmissione quando ha detto alla figlia testuali parole: «Io ti preferirei con lo scapestrato della tua età»? E, se sì, di chi stiamo parlando?

