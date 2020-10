Tommaso Zorzi al Gf finge di leggere i tarocchi e accusa: «Vedo della falsità»

Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip ha messo su un sipariretto che ha molto divertito i telespettatori e i concorrenti che erano insieme a lui. Fingendo di leggere le carte a Francesco Oppini l’influencer ha voluto attaccare Matilde Brandi, con la quale ha avuto una serie di discussioni nelle scorse settimane. Partendo dal vago e arrivando nello specifico, Zorzi individua la casa del Gf Vip come un covo di falsità legato a «una donna coi capelli biondi».

Zorzi fa i tarocchi: «Vedo della falsità»

In una «casa nella città di Roma, precisamente a Roma sud e ancora più nello specifico a Cinecittà» Tommaso Zorzi ha detto di vedere della falsità. Il siparietto con delle carte ricavate da alcuni fogli bianchi ha avuto luogo un paio di giorni fa con l’assistenza di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, che si è fatto leggere le carte davanti allo sguardo divertito di Maria Teresa Ruta. Oltre ai componenti della casa anche gli spettatori si sono molto divertiti per la scenetta.

Tommaso Zorzi contro Matilde Brandi

Non è assolutamente un mistero il bersaglio di Zorzi, la bionda Matilde Brandi. «Vedo, vedo della falsità», ha detto toccando le carte in giardino, mentre Francesco chiedeva dove e lui collocava il tutto nella casa. Citando un bagno e qualcuno con i capelli biondi il riferimento a Matilde Brandi è diventato ancora più chiaro. Il rapporto tra i due si è incrinato dopo il litigio in diretta durante una puntata, nello specifico quando Zorzi ha fatto una battuta su Adua allo scopo di far ridere i suoi amici. In quell’occasione lei si è arrabbiata moltissimo e da quel momento tra i due non si è mai arrivati a un chiarimento fino a che non hanno deciso di parlare per il quieto vivere della casa.