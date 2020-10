Dal passato di Guenda Gloria spunta…

Il capitolo legato alle storie d’amore di Guenda Goria, attuale concorrente del GFVIP, si arricchisce di un nuovo scenario. La Goria è entrata nella ‘Casa’ fidanzata di Telemaco, più grande di lei, con due matrimoni alle spalle, e figli avuti da donne diverse. Una relazione non approvata dalla mamma Maria Teresa Ruta fin dall’inizio e lungamente raccontata, senza far giri di parole, anche durante il reality. Telemaco, come Giornalettismo ha rivelato, si è rifiutato al momento di rilasciare dichiarazioni, video, lettere a sostegno della fidanzata.

Ma nel recentissimo passato della Goria c’è un altro uomo. Lui si chiama Christian Leoni, anche se il suo vero cognome è Marzullo e pare sia ‘lo scapestrato’ di cui parlava proprio la mamma di Guenda nella casa quando alla figlia diceva ‘Ti preferivo con un più giovane magari uno scapestrato’.

Guenda Goria, dal passato spunta…

Leoni e Guenda, hanno avuto una storia, nata a Sharm (nello stesso luogo dove la Goria ha conosciuto Telemaco), e pare poi finita di colpo per volontà del ragazzo. Ma secondo le nostre finto dentro questa storia si nasconde un’altra verità che col tempo verrà fuori.