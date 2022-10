Amazon Prime Video sta fallendo con lo streaming di Thursday Night Football

Il 6 ottobre ha segnato la quarta puntata di Thursday Night Football in questa stagione e molte cose sono ora chiare. Innanzitutto, non valeva la pena programmare l’incontro Colts-Broncos in primo luogo, per non parlare di rimanere in piedi per i tempi supplementari in una partita che non ha visto un solo touchdown. Il senno di poi è 20/20 però. In secondo luogo, e questa è la parte davvero importante, Amazon Prime Video ha ancora del lavoro serio da fare se non vuole continuare a ricevere critiche da un certo numero di clienti ogni settimana. È quanto si legge sul sito digitaltrends.com.

LEGGI ANCHE –> L’ultima trovata di Amazon: una nuova due-giorni di offerte solo per i clienti Prime

La stagione 2022 è la prima in cui Amazon Prime Video sta producendo le partite del giovedì sera della NFL dall’inizio alla fine. Gestisce la produzione, dalle telecamere e dal suono alle persone in cabina e in disparte, insieme alla grafica e alla musica sullo schermo. E gestisce anche la distribuzione, che è limitata ad Amazon Prime Video (nessun piccolo canale), Twitch (che è di proprietà di Amazon) e NFL+. Nessuna trasmissione televisiva. Nessuna rete televisiva. È il futuro e Amazon sta giocando un ruolo importante in esso. Ed è per questo che è un grosso problema che per quattro giovedì consecutivi almeno una parte degli spettatori – che ha eclissato 15 milioni nella prima settimana (da allora Amazon non ha rilasciato numeri) – ha riscontrato alcuni problemi piuttosto importanti con lo streaming. Come nelle tre settimane precedenti, il gioco in sé non era il problema. Né lo era la produzione di Amazon: la grafica sullo schermo, la musica e i commenti. Al Michaels e Kirk Herbstreit sono la coppia migliore che mai. Il problema, come è successo nei tre giovedì precedenti, è dovuto allo streaming stesso su Amazon Prime Video. Quando si parla di distribuire un evento dal vivo come lo sport deve funzionare la prima volta, ogni volta, per le tre ore circa che si svolge il gioco. E a questo proposito, Amazon ha fallito. In realtà, forse è peggio che fallire del tutto. Un fallimento potrebbe essere considerato l’impossibilità di trasmettere il gioco in streaming, ma non è quello che la gente ha visto. I tratti generali sono che gli stream balbettano e si bloccano, o che la risoluzione sta scendendo al di sotto dei 1080p previsti, o che la frequenza dei fotogrammi non raggiunge i 60 fps, che è ciò che dà agli sport dal vivo quel movimento senza interruzioni. Qualsiasi cosa inferiore a 1080p a 60 fotogrammi al secondo è immediatamente e assolutamente evidente e inaccettabile. E questo dice qualcosa considerando non solo che Amazon è una delle aziende più importanti in generale, ma anche in termini di tecnologia di rete poiché è l’orgoglioso genitore di Amazon Web Services. AWS, infatti, gioca un ruolo piuttosto importante nelle parti rivolte agli spettatori di Thursday Night Football, alimentando statistiche ‘Next-Gen’ che non contano davvero, oltre a fare numerose apparizioni nella pubblicità. È anche una parte importante di ciò che fa funzionare Internet: c’è una probabilità quasi del 100% che tu faccia qualcosa ogni giorno che interagisce con AWS, che tu lo sappia o meno. Amazon deve riconoscere pubblicamente i problemi, come minimo. Non ci sono dubbi che l’azienda stia lavorando per risolverli. Ma questo è di scarso conforto per i fan della NFL che per quattro settimane hanno dovuto sperare e pregare di poter guardare la partita per cui stanno pagando come parte del loro abbonamento Amazon Prime Video. Amazon è meglio di così.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]