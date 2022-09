L’ultima trovata di Amazon: una nuova due-giorni di offerte solo per i clienti Prime

Un tempo era un evento esclusivo, una volta l’anno che andava ad unirsi ad altri due appuntamenti (quelli del Black Friday e del Cyber ​​Monday) per permettere all’utente di scegliere e compare prodotti in offerta online. Ma il “Prime day” (ovvero quell’appuntamento dedicato e destinato a tutti gli “abbonati”) è destinato a non rimanere più un unicum all’interno dei 365 giorni che compongono l’anno solare. Perché a ottobre, per la prima volta, Amazon darà il via libera al “Prime Early Access Sale“: una due-giorni di offerte e “saldi” per tutti gli utenti che hanno acquistato il piano di abbonamento a tutti i servizi messi a disposizione dal gigante dell’e-commerce.

La comunicazione è stata trasmessa agli abbonati attraverso una mail in cui si fa riferimento a questa nuova iniziativa e in cui sono indicata anche le date in cui tutto ciò avverrà.

Dalla mezzanotte di martedì 11 ottobre, alle 23.59 di mercoledì 12 ottobre. Si tratta di 48 ore di offerte dedicate agli abbonati.

Amazon Prime Early Access Sale, le date ufficiali

Oltre alla comunicazione via mail inviata agli utenti, lo stesso blog ufficiale del portale di e-commerce ha spiegato – più nel dettaglio – cosa avverrà nel corso dell’evento Amazon Prime Early Access Sale: «Amazon offre ai membri Prime la possibilità di acquistare offerte anticipate durante le festività natalizie con Prime Early Access Sale. Il nuovo evento di shopping di due giorni è esclusivamente per i membri Prime e offrirà centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie principali, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon». Dunque, per gli abbonati Prime ci saranno offerte per anticipare i regali di Natale. Lo stile e le modalità sono, ovviamente, le stesse dell’ormai classico appuntamento del Prime Day che si tiene ogni anno a luglio.

