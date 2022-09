Presto le risposte di Alexa potrebbero diventare spot di prodotti sponsorizzati

La pubblicità è l’anima del commercio. Poteva, dunque, il più grande portale di e-commerce non seguire questo antico adagio e aprire le porte alla possibilità di utilizzare uno dei propri dispositivi di punta (anche se negli ultimi anni si registra un calo di vendite) dell’azienda per “offrire” agli utenti risposte in cui si fa riferimento ad alcuni prodotto in vendita anche su Amazon? Quella che sembrava essere un’ovvietà nel recente passato, era rimasta nei meandri delle aspettative per molto tempo. Ora, però, i tempo sembrano maturi e tra le risposte agli interrogativi posti ad Alexa potrebbero arrivare – a breve – anche spot riferiti a prodotti sponsorizzati.

Ad annunciarlo è stata la stessa Amazon con un post pubblicato sul proprio blog al termine di una conferenza stampa in cui si è parlato – in forma ufficiale – della nuova funzionalità Customers Ask Alexa. In cosa consiste? «Quando i clienti pongono domande al dispositivo, comprese domande relative alle funzionalità o alla compatibilità di un prodotto, Alexa risponde con risposte utili fornite dai marchi di quelle categorie di prodotti». Dunque, il dispositivo offrirà delle risposte basate sui contenuti dei prodotti sponsorizzati.

Alexa potrebbe inserire spot nelle sue risposte

Dunque, un utente può rivolgere domande mirate (ad esempio sul come rimuovere macchie di caffè dalle tazzine) e ottenere risposte direttamente dai brand che si sono registrati (quindi, di fatto, sponsorizzati su e da Amazon) con indicazioni tecniche e ovvi riflessi a livello commerciale. E il gigante dell’e-commerce spiegato così come funziona questo processo: «I marchi registrati presso il Registro marche Amazon vedranno la nuova funzione Customers Ask Alexa nel Seller Central, dove possono facilmente scoprire e rispondere alle domande frequenti dei clienti utilizzando strumenti self-service. Tutte le risposte passano attraverso la moderazione dei contenuti e i controlli di qualità di Alexa prima il dispositivo selezioni la risposta più pertinente da condividere con i clienti».