Amazon Care chiuderà entro la fine dell’anno: perché?

Amazon ha annunciato che entro la fine dell’anno Amazon Care chiuderà, il servizio di assistenza sanitaria virtuale lanciato nel 2019 e inizialmente riservato ai dipendenti di Amazon. Il Washington Post ha riportato che la società ha comunicato la decisione ai dipendenti di Amazon Care durante un meeting che si è tenuto mercoledì.

Cos’è Amazon Care e come funziona?

Inizialmente il servizio era pensato per i dipendenti di Amazon che lavoravano a Seattle. Amazon Care permetteva sia di ricevere assistenza medica virtualmente, anche tramite l’applicazione, sia di prenotare una visita medica a casa. A febbraio di quest’anno, Amazon aveva deciso di estendere il servizio a livello nazionale offrendolo alle compagnie interessate a garantire assistenza sanitaria ai propri dipendenti. Amazon Care sembrava decisa a crescere ancora. Di recente, infatti, aveva incluso anche un servizio di assistenza psicologica attraverso una collaborazione con Ginger, una società che si occupa di fornire supporto psicologico online. Secondo quanto riportato dal Washington Post, che ha parlato con due persone che conosco i fatti, ai dipendenti è stato detto che Amazon Care chiuderà proprio perché i clienti non vedono il valore del servizio offerto loro.

In realtà, questa decisione di Amazon potrebbe avere a che fare con quelle prese di recente dalla società che da anni si sta allargando progressivamente nel campo della salute e dell’assistenza sanitaria. Nel 2018 Amazon ha acquistato PillPack, una farmacia online che consegna medicinali a domicilio e nel 2020 ha lanciato Amazon Pharmacy. A luglio scorso Amazon ha acquistato per 3,9 miliardi di dollari OneMedical, azienda che fornisce assistenza medica attraverso l’uso delle nuove tecnologie e adesso sarebbe interessata ad acquistare Signify Health, multinazionale texana che fornisce assistenza medica a domicilio.

Neil Lindsay, vicepresidente dei servizi sanitari di Amazon, ha spigato in una e-mail inviata ai dipendenti le ragioni per cui Amazon Care chiuderà e detto che sarà possibile offrire ai dipendenti di Amazon Care un posto di lavoro in altri settori della società.