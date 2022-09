Amazon ha deciso di bloccare le recensioni degli utenti a The Rings of Power

Amazon ha deciso di mettere in pausa le recensioni su Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere nel tentativo di prevenire il review bombing, cioè la pratica per cui le persone inondano uno spettacolo di commenti negativi. I primi due episodi della serie sono disponibili su Amazon Prime da pochi giorni ma non è possibile lasciare commenti a riguardo. L’idea di Amazon è sostanzialmente quella di eliminare le recensioni pubblicate in malafede o da profili fake. The Rings of Power ha un cast abbastanza diversificato e questo potrebbe essere uno stimolo per i troll che commentano negativamente. Citando una fonte Amazon, Variety ha scritto che «ogni critica viene quindi valutata per determinare se è genuina o un falso creato da un bot o da un troll». Le 72 ore per la revisione delle recensioni scadranno domenica.

LEGGI ANCHE > Se le recensioni di Amazon saranno come i Per te di TikTok

Gli utenti si affidano ad altri siti per commentare The Rings of Power

Mentre Amazon ha sospeso la possibilità per gli utenti di lasciare commento o recensioni sullo spettacolo sul proprio sito, altri siti web hanno sottolineato l’enorme differenza di cui bisognerebbe tenere contro tra critici professionisti e semplici utenti.

Su Rotten Tomatoes, lo spettacolo ha un punteggio di approvazione dell’84% da parte della critica. Nonostante lo spettacolo attiri un numero notevole di spettatori, il grado di approvazione attribuito dal pubblico è solo del 39%. Molte delle recensioni degli utenti vengono pubblicate basandosi sul pretesto che lo spettacolo in qualche modo manchi di rispetto al lavoro dell’autore, JRR Tolkien. Per esempio, un utente che ha valutato lo spettacolo attribuendo una stellina su cinque ha scritto: «Tolkien non avrebbe approvato questo massacro del suo mondo fantasy». Un altro utente è stato più generoso con l’attribuzione delle stelle e ne ha lasciate due su cinque, ha poi scritto: «Visivamente è molto bella, ma la trama della storia è molto povera».