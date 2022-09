Disney, sulla scia di Amazon, vorrebbe lanciare Disney Prime

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Disney starebbe progettando un nuovo piano di abbonamento che ricalca quello proposto da Amazon Prime, ovvero un pacchetto di vantaggi, offerte e servizi vari accessibili in esclusiva per chi decide di sottoscrivere un abbonamento annuale o mensile. Secondo la fonte, l’abbonamento offrirebbe «sconti o vantaggi speciali per incoraggiare i clienti a spendere di più per i suoi servizi di streaming, per i parchi a tema, i resort e il merchandising». Al momento, il progetto sarebbe ancora in una fase embrionale e secondo quanto riferito al Wall Street Journal e alcuni dirigenti Disney avrebbero soprannominato il nuovo progetto proprio DisneyPrime.

Disney lancia DisneyPrime: cosa (non) sappiamo del nuovo progetto

Qualcosa di simile a quanto progettato da Disney avviene già da tempo. Per esempio, Disney World, il parco a tema che si trova in Florida, prevede sconti sui soggiorni per gli abbonati Disney+, il servizio di video on demand gestito da Disney. Disney vorrebbe quindi potenziare questo principio e pubblicizzarlo così da renderlo un piano più strutturato, come è ad oggi Amazon Prime. Sembrerebbe inoltre che Disney stia cercando di trattare con terze parti per offrire ulteriori servizi agli abbonati. Per esempio, prevedendo degli sconti sui biglietti degli spettacoli Disney che si tengono a Broadway. Al momento, le informazioni riguardo al nuovo progetto di Disney sono scarse. Ancora non è chiaro se si tratterà di una proposta commerciale attivata in tutti i mercati in cui opera Disney o se inizialmente ci sarà una fase di test del prodotto in alcuni Paesi e chiaramente non si sa nulla riguardo ai prezzi degli abbonamenti.

Un cambiamento significativo in casa Disney è atteso a fine anno, quando entrerà in vigore il nuovo piano di abbonamento a Disney+ caratterizzato dalla presenza di annunci pubblicitari.